Над 190 деца ще участват в международния турнир по борба „Николай Георгиев-Кимбата“

Над 190 деца от 22 клуба по борба от страната и чужбина са в Перник, за да вземат участие в международния турнир в памет на Николай Георгиев-Кимбата, каза за БТА председателят на пернишкия клуб Миньор Иво Ангелов.

Той допълни, че състезателите са от Швеция, Република Северна Македония, Кюстендил, Варненско, Костинброд, столични отбори, Дупница и други.

На тепиха излязоха да премерят сили и момичета. Като организатори и домакини сме изключително щастливи, че всяка година се развиваме. Приемам като голяма отговорност идеята да развивам този спорт, който ми е дал всичко. За мен борбата обединява, без значение в коя точка на света сме", коментира още Ангелов.

Професор Красимир Петков, ректор на Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски“, поздрави присъстващите и изказа задоволство от гледката на толкова деца, които горят в спорта.

"Всеки организъм си има сърце, а сърцето на този турнир се нарича Иво Ангелов. Този турнир е от изключително значение за децата", каза още ректорът на НСА.

Той допълни, че подобни състезания дават шанс на децата още от малки да се изградят и да придобият опит на тепиха.

Гости бяха още кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков, световният шампион и олимпийски бронзов медалист Явор Янакиев, шампионът по вдигане на тежести Йото Йотов, Цветан Зеленков, председател на Управителния съвет на клуб по борба Локомотив Горна Оряховица, шампионът по борба Александър Костадинов и други.