Милена Тодорова: Със смесени чувства си тръгвам от Олимпийските игри

В днешния масов старт на 12,5 км на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина участва и Милена Тодорова, която беше безгрешна в първата си стрелба, но след това допусна общо пет пропуска в следващите си три визити на рубежа. Така тя започна финалните 2.5 км извън топ 20, след което успя да прогресира и да завърши 20-та.

“Със смесени чувства си тръгвам от Олимпийските игри. Естествено малко съм разочарована, че си изтървах медала. С грешка от легнал, аз вече го казах на спринта. Сега още повече оценявам тази възможност, която съм имала. Само преди един месец от тук си тръгнах от лагера, защото бях в много тежко здравословно състояние и въобще мислех, че няма да стигна до Игрите“, заяви Милена Тодорова пред българските медии.

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

„Беше доста тежко състезание, условията бяха … снеговалеж и малко по-трудни днес. Състезанието беше много хубаво, много динамично, на последната стрелба имах доста напрежение и така се получи. Но състезанието беше много хубаво“, коментира Милена Тодорова минути, след като пресече финала."

„От миналата година нещата, които ми се случват, могат само ме радват. Това е спортът, радвам се че имам шанс да се боря за тези позиции, което само ми дава мотивация да ги преследвам“, добави биатлонистката.

Снимки: Startphoto