Един от най-популярните бойни спортове в света вече има федерация и в България

Един от най-практикуваните по света бойни спортове, бразилското жиу жицу (BJJ), вече има официално лицензирана федерация в България.

Българска федерация по бразилско жиу жицу получи безсрочен лиценз от Министерството на младежта и спорта. Новината бе съобщена първо от председателя на Управителния съвет на федерацията - Константин Николов.

“Уважаеми практикуващи, състезатели и приятели на спорта за хора с характер – бразилско жиу жицу,



Имам честта, в качеството си на Председател на Управителния съвет, да Ви уведомя, че с Лиценз № 116 от 30.01.2026 г. Българската федерация по бразилско жиу жицу е официалният администратор на спорта в Република България. От името на целия Управителен съвет изразяваме искрената си благодарност към министър Пешев и заместник-министър Д. Георгиев, за проявената отговорност и държавническо отношение при финализирането на този дългоочакван процес и за последователните действия по прилагането на нормативната уредба.



След преодоляването на редица предизвикателства и трудности, днес можем уверено да заявим, че бразилското жиу жицу в България има своята официална институционална рамка. Водени от ентусиазъм и чувство за отговорност, поемаме ангажимент да работим активно, целенасочено и с максимална отдаденост за ефективното организиране и администриране на спорта в най-кратки срокове, в интерес на всички клубове, треньори и състезатели.



Предстоят конкретни стъпки и инициативи – очаквайте повече информация съвсем скоро.



С уважение, Константин Николов Председател на Управителния съвет”

Към днешна дата по неофициално информация повече от 20 клуба и 2000 души практикуват бразилско жиу жицу в България. В световен мащаб практикуващите BJJ са между 3 и 6 милиона.