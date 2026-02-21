Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джошуа Ван получи дата и съперник за първата си защита на титла

Джошуа Ван получи дата и съперник за първата си защита на титла

  • 21 фев 2026 | 09:51
  • 267
  • 0
Джошуа Ван получи дата и съперник за първата си защита на титла

Джошуа Ван е готов за първата си защита на шампионския пояс.

Американската медия mmafighting.com потвърди, че Ван ще се изправи срещу Тацуро Таира в битка за титлата в категория муха на UFC 327. Самият Ван обяви новината, че Таира ще бъде първият му претендент, по време на сесия с въпроси и отговори с фенове преди UFC Хюстън.

24-годишният Ван записа една от най-впечатляващите години в историята на ММА през 2025 г. В началото на годината той не бе в Топ 15 на ранглистата, а в края на годината вече бе шампион. След като победи Рей Цуруя и Бруно да Силва, Ван прие с кратко предизвестие двубой срещу Брандън Ройвал. Той спечели със съдийско решение епична пет-рундова битка, което го изстреля до позицията на претендент номер едно.

Впоследствие той предизвика дългогодишния шампион Алешандре Пантожа на UFC 323, като го победи само за 26 секунди, след като Пантожа получи контузия на ръката при опит да се подпре след уловен от Ван ритник.

Таира също имаше силна кампания през 2025 г. 26-годишният японец победи със събмишън Хюн Сунг Парк през август. След това Таира стана първият боец, който успява да приключи бившия двукратен шампион в категория муха Брандън Морено, като го нокаутира на UFC 323.

Галавечерта UFC 327 ще се проведе на 11 април в Kaseya Center в Маями.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

  • 21 фев 2026 | 09:05
  • 583
  • 0
Мейуедър се връща към професионалния бокс след демонстративния мач с Тайсън

Мейуедър се връща към професионалния бокс след демонстративния мач с Тайсън

  • 21 фев 2026 | 08:54
  • 2738
  • 2
Напрежение между Раян Гарсия и Марио Бариос преди битката им

Напрежение между Раян Гарсия и Марио Бариос преди битката им

  • 21 фев 2026 | 08:30
  • 720
  • 0
Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

  • 21 фев 2026 | 08:22
  • 1067
  • 0
Стрикланд и Ернандес са в категория преди сблъсъка им в Хюстън

Стрикланд и Ернандес са в категория преди сблъсъка им в Хюстън

  • 20 фев 2026 | 17:42
  • 1187
  • 0
Гарантирано зрелище: Само Петче срещу Хирокацу Мияги на SENSHI 30

Гарантирано зрелище: Само Петче срещу Хирокацу Мияги на SENSHI 30

  • 20 фев 2026 | 16:45
  • 1141
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

  • 21 фев 2026 | 12:30
  • 4698
  • 6
Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

  • 21 фев 2026 | 10:48
  • 15676
  • 17
Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

  • 21 фев 2026 | 11:19
  • 12078
  • 15
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 10067
  • 65
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 11606
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 5277
  • 0