Джошуа Ван получи дата и съперник за първата си защита на титла

Джошуа Ван е готов за първата си защита на шампионския пояс.

Американската медия mmafighting.com потвърди, че Ван ще се изправи срещу Тацуро Таира в битка за титлата в категория муха на UFC 327. Самият Ван обяви новината, че Таира ще бъде първият му претендент, по време на сесия с въпроси и отговори с фенове преди UFC Хюстън.

24-годишният Ван записа една от най-впечатляващите години в историята на ММА през 2025 г. В началото на годината той не бе в Топ 15 на ранглистата, а в края на годината вече бе шампион. След като победи Рей Цуруя и Бруно да Силва, Ван прие с кратко предизвестие двубой срещу Брандън Ройвал. Той спечели със съдийско решение епична пет-рундова битка, което го изстреля до позицията на претендент номер едно.

Впоследствие той предизвика дългогодишния шампион Алешандре Пантожа на UFC 323, като го победи само за 26 секунди, след като Пантожа получи контузия на ръката при опит да се подпре след уловен от Ван ритник.

Таира също имаше силна кампания през 2025 г. 26-годишният японец победи със събмишън Хюн Сунг Парк през август. След това Таира стана първият боец, който успява да приключи бившия двукратен шампион в категория муха Брандън Морено, като го нокаутира на UFC 323.

Галавечерта UFC 327 ще се проведе на 11 април в Kaseya Center в Маями.