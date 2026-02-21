Три българки се класираха сред най-добрите 32 на Европейското първенство на сабя за кадетки

Три българки се класираха сред най-добрите 32 на Европейското първенство на сабя за кадетки в Тбилиси (Грузия). Дора Христова завърши на 23-та позиция, Ралица Гаджева е 29-а, а Теодора Янкова е 30-а. Четвъртата българска фехтовачка Габриела Георгиева е 40-а. В състезанието участваха 62 сабльорки от 18 държави.

Дора Христова излезе от групите с четири победи и две загуби. Във втория кръг на елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Младост отстъпи пред Виктория Войтова от Германия с 12:15.

Ралица Гаджева записа в групите по три успеха и поражения. В елиминациите представителката на клуб Младост отстрани в първи кръг Кристина Мартинес Лопес от Испания с 15:12, а след това отстъпи пред Витория Мочи от Италия със 7:15.

Теодора Янкова излезе от групите с три победи и три загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Пловдив БГ се наложинад Аян Агасиева от Азербайджан с 15:10, след което претърпя поражение от Линда Дечи от Унгария със 7:15.

Габриела Георгиева (Маркели) излезе от групите с 2-4. В елиминациите тя отстъпи в първия кръг пред Малия Величко от Украйна с 3:15.

В турнира на шпага кадети участваха 123 състезатели от 37 държави. За България на пътеките излязоха Даниел Куртаков, Максим Михайлов, Габриел Петров и Християн Василев. Най-добро класиране записа Габриел Петров, който завърши на 58-о място с три победи и три загуби в групите, успех над Едгарс Савикис от Латвия с 15:12 и поражение от Хироаки Тото от Франция с 13:15 в елиминациите. Куртаков е 85-и, Михайлов е 96-и, а Василев е 105-и.

На рапира кадетки единствената българска представителка Ваяна Делчева се класира на 59-а позиция. Тя излезе от групите с 2-4, след което отстъпи пред Алара Атмака от Турция с 0:15.

Утре турнирът продължава с боевете на шпага кадетки, рапира кадети и сабя кадети.

Снимка: facebook.com/bulfencing