  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Мини Купа България 2026: Академик, Балкан и Черно море Тича започнаха с успехи в Ботевград

Мини Купа България 2026: Академик, Балкан и Черно море Тича започнаха с успехи в Ботевград

  • 20 фев 2026 | 22:52
  • 259
  • 0
Мини Купа България 2026: Академик, Балкан и Черно море Тича започнаха с успехи в Ботевград

Академик Бултекс 99, Балкан и Черно море Тича започнаха с победи в първото издание на турнира Мини Купа България 2026. В надпреварата, която се провежда в Ботевград, по време на Финалната осмица на efbet Купа България 2026 при мъжете, участват 16-годишните юношески тимове на 6 от 8-те класирали се за финалите мъжки представителни отбори.

В първата среща от надпреварата днес Академик Бултекс 99 се справи с Рилски спортист със 71:64. Андрей Белев даде тон на пловдивчани с 21 точки и 5 борби. Теодор Сталев регистрира 16 и 14 борби за дабъл-дабъл. Димитър Николов отбеляза 14 точки и направи 6 асистенции. За самоковци Валентин Василев също стигна до двойните показатели - 16 точки и 11 борби. Максимилян Радков приключи с 13 и 6 борби. Александър Хасан имаше 10 точки и 5 борби.

Балкан постигна успех на свой терен в зала "Георги Христов" след 89:77 срещу Спартак Плевен във втория двубой от турнира. За "зелените" Дан Канев бе най-добър с 34 точки и 7 асистенции. Георги Харитонов реализира 18 плюс 5 борби и 6 асистенции. Кристиан Чиликов и Илиян Пенков (7 борби) допринесоха съответно с по 12 и 10 точки. За плевенчани Александър Кожухаров наниза 24 точки в добавка към 5 борби. Радослав Георгиев оформи дабъл-дабъл - 23 и 10 борби. Бенан Мехмедов остана с 12 точки.

В последния мач от днешната програма на Мини Купа България 2026 Черно море Тича победи Миньор 2015 с 88:45. За бодрата смяна на "моряците" Ян Ермолаев отбеляза 28 точки плюс 7 борби. Николай Джамбазов вкара 15. Брусен Георгиев се отчете с 13 точки. За перничани Константин Крумов бе най-резултатен с 10 точки.

Резултати от Ден 1 на Мини Купа България 2026:

1/4-финали:

Рилски спортист - Академик Бултекс 99 - 64:71

Балкан - Спартак Плевен - 89:77

Миньор 2015 - Черно море Тича - 45:88

Програма за Ден 2:

21 февруари (полуфинали), зала "Георги Христов":

5-о/6-о място - Спартак Плевен - Миньор 2015 - 10:00 ч.

Академик Бултекс 99 - Рилски спортист - 12:00 ч.

Балкан - Черно море Тича - 14:00 ч.

Всички срещи се излъчват онлайн, в каналите на БФБаскетбол в Youtube.com.

