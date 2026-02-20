Франциска Пройс обясни защо ще се оттегли преди края на сезона за Световната купа

Германката Франциска Пройс е обявила, че ще сложи край на блестящата си кариера в биатлона след последното олимпийско състезание утре. В изявление, публикувано днес от Германския ски-съюз (DSV), Пройс казва, че няма да завърши сезона и се оттегля след състезанието в масовия старт на игрите в Милано - Кортина.

В кариерата си 31-годишната състезателка спечели две световни титли и 11 медала като цяло от световни първенства. На Олимпийските игри тя има два бронзови медала – от 2022-а година в щафетата и от актуалните Игри от смесената щафета. Миналата година пък спечели Световната купа по биатлон, а през настоящия има победи в пет старта.

Но здравословните проблеми, с които тя се бори и постоянно се сблъсква през сезона, я затрудняват много, особено сега на Олимпиадата, което допринесе сериозно за решението й да се откаже след утрешния ден.

Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт

„Винаги съм давала 100%. Но в момента осъзнавам, че вече няма да мога да давам 100% за последните състезания от Световната купа. И затова взех съзнателно и последователно решение да приключа“, каза тя.

„Последните няколко седмици тук в Антерселва на Олимпийските игри определено не преминаха така, както си бях представяла и за които работих толкова усилено, след като спечелих Световната купа миналата година“, продължи Пройс.

Франциска Пройс се надява да преодолее проблемите си на стрелбището

След това германката казва, че може да пътува до финалите на Световната купа в Осло следващия месец за подобаващо сбогуване, а паралелно с това прави и равносметка на кариерата си.

„Като си спомня как започна всичко, направо ми се струва невероятно! Не бих мечтала да преживея толкова много! Беше много вълнуващо време с невероятни моменти. Но след толкова години в професионалния спорт чувствам, че сега е подходящото време да отворя нова глава в живота си", казва още Франциска Пройс.

Снимки: Imago