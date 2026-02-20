Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Франциска Пройс обясни защо ще се оттегли преди края на сезона за Световната купа

Франциска Пройс обясни защо ще се оттегли преди края на сезона за Световната купа

  • 20 фев 2026 | 21:19
  • 483
  • 0
Франциска Пройс обясни защо ще се оттегли преди края на сезона за Световната купа

Германката Франциска Пройс е обявила, че ще сложи край на блестящата си кариера в биатлона след последното олимпийско състезание утре. В изявление, публикувано днес от Германския ски-съюз (DSV), Пройс казва, че няма да завърши сезона и се оттегля след състезанието в масовия старт на игрите в Милано - Кортина.

 В кариерата си 31-годишната състезателка спечели две световни титли и 11 медала като цяло от световни първенства. На Олимпийските игри тя има два бронзови медала – от 2022-а година в щафетата и от актуалните Игри от смесената щафета. Миналата година пък спечели Световната купа по биатлон, а през настоящия има победи в пет старта.

Но здравословните проблеми, с които тя се бори и постоянно се сблъсква през сезона, я затрудняват много, особено сега на Олимпиадата, което допринесе сериозно за решението й да се откаже след утрешния ден.

Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт
Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт

„Винаги съм давала 100%. Но в момента осъзнавам, че вече няма да мога да давам 100% за последните състезания от Световната купа. И затова взех съзнателно и последователно решение да приключа“, каза тя.

„Последните няколко седмици тук в Антерселва на Олимпийските игри определено не преминаха така, както си бях представяла и за които работих толкова усилено, след като спечелих Световната купа миналата година“, продължи Пройс.

Франциска Пройс се надява да преодолее проблемите си на стрелбището
Франциска Пройс се надява да преодолее проблемите си на стрелбището

След това германката казва, че може да пътува до финалите на Световната купа в Осло следващия месец за подобаващо сбогуване, а паралелно с това прави и равносметка на кариерата си.

„Като си спомня как започна всичко, направо ми се струва невероятно! Не бих мечтала да преживея толкова много! Беше много вълнуващо време с невероятни моменти. Но след толкова години в професионалния спорт чувствам, че сега е подходящото време да отворя нова глава в живота си", казва още Франциска Пройс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

МОК ще провери дали Джани Инфантино е нарушил Олимпийската харта

МОК ще провери дали Джани Инфантино е нарушил Олимпийската харта

  • 20 фев 2026 | 21:32
  • 503
  • 0
Даниел Пешков ще стартира с номер 56 в утрешния масов старт на 50 км класически стил в Милано - Кортина

Даниел Пешков ще стартира с номер 56 в утрешния масов старт на 50 км класически стил в Милано - Кортина

  • 20 фев 2026 | 21:27
  • 345
  • 0
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 9742
  • 28
Линдзи Вон претърпя нова операция в САЩ

Линдзи Вон претърпя нова операция в САЩ

  • 20 фев 2026 | 19:51
  • 1656
  • 3
Отново нидерландка стана олимпийска кралица в кънките в Милано - Кортина 2026

Отново нидерландка стана олимпийска кралица в кънките в Милано - Кортина 2026

  • 20 фев 2026 | 19:25
  • 878
  • 1
Брандираната олимпиада

Брандираната олимпиада

  • 20 фев 2026 | 18:25
  • 781
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 29743
  • 72
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 22971
  • 58
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 9742
  • 28
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 2183
  • 3
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 5395
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 17580
  • 2