Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Нова битка с голям залог между Лудогорец и Ференцварош - на живо от Разград със съставите на двата тима
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт

Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт

  • 19 фев 2026 | 21:03
  • 216
  • 0
Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт

Германската звезда в биатлона Франциска Пройс заяви, че се опитва да намери своя фокус за последното си олимпийско състезание в събота и да преодолее проблемите на стрелбището от последните стартове.

„Ще направя всичко възможно, за да бъда на старта в събота с усмивка и просто да почувствам отново радостта от биатлона“, каза Пройс в изявление на германския отбор.

Пройс заяви, че ще се оттегли в края на сезона или може би дори след масовия старт в събота, който е последният й шанс да спечели индивидуален медал след бронза в щафетата през 2022 г. и бронза в смесената щафета на тези игри.

Световният биатлон: Лора Христова е сензация
Световният биатлон: Лора Христова е сензация

Настоящата носителка на Световната купа Пройс обаче се затрудни сериозно в последните стрелби от положение прав, което й коства евентуални медали на 15 км и преследването, а също така допринесе за това отборът да пропусне медал в женската щафета в сряда.

Трети медал за българския биатлон от олимпийски игри
Трети медал за българския биатлон от олимпийски игри

Тя напусна стадиона след последния старт без да каже и дума след състезанието, но днес направи изявление: „Разбира се, вчера не беше хубав ден. Особено трудно е в щафета. Много съжалявам за другите три момичета и за целия отбор. Настроението съответно не беше добро и просто ти е нужно време, за да го осмислиш.“

Тя добави по отношение на проблемите си: „Всеки път опитваш нещо ново, изграждаш се отново и все още е като затъмнение, когато стоиш на огневия рубеж. Това, разбира се, не е хубаво и боли.“

Стартовете на масов старт при мъжете и жените предлагат последния шанс на Германия да избегне най-лошия си олимпийски резултат, откакто жените се присъединиха през 1992 г.

Досега Германия е печелила поне два медала от една Зимна Олимпиада, но бронзът в смесената щафета е единственият засега в Антерселва.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 19725
  • 6
Първо злато за Испания в Милано – Кортина 2026

Първо злато за Испания в Милано – Кортина 2026

  • 19 фев 2026 | 15:36
  • 1136
  • 3
Волфганг Пихлер: Момичетата са готови за медали

Волфганг Пихлер: Момичетата са готови за медали

  • 19 фев 2026 | 15:15
  • 1199
  • 0
Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 15:15
  • 916
  • 3
Порнозвезда направи неустоимо предложение на руски ски бегач

Порнозвезда направи неустоимо предложение на руски ски бегач

  • 19 фев 2026 | 15:06
  • 2829
  • 2
Отложиха финалите във въздушната акробатика при мъжете в Милано – Кортина

Отложиха финалите във въздушната акробатика при мъжете в Милано – Кортина

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Ференцварош, бек на "орлите" ще играе крило

11-те на Лудогорец и Ференцварош, бек на "орлите" ще играе крило

  • 19 фев 2026 | 20:57
  • 3821
  • 22
Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 32887
  • 73
Приключиха първите четири мача от плейофния кръг в Лига Европа

Приключиха първите четири мача от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 8356
  • 3
Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, голове паднаха във всичките четири двубоя

Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, голове паднаха във всичките четири двубоя

  • 19 фев 2026 | 19:44
  • 7306
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 19725
  • 6
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 2584
  • 0