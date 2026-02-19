Франциска Пройс се надява да преодолее проблемите си на стрелбището

Германската звезда в биатлона Франциска Пройс заяви, че се опитва да намери своя фокус за последното си олимпийско състезание в събота и да преодолее проблемите на стрелбището от последните стартове.

„Ще направя всичко възможно, за да бъда на старта в събота с усмивка и просто да почувствам отново радостта от биатлона“, каза Пройс в изявление на германския отбор.

Пройс заяви, че ще се оттегли в края на сезона или може би дори след масовия старт в събота, който е последният й шанс да спечели индивидуален медал след бронза в щафетата през 2022 г. и бронза в смесената щафета на тези игри.

Настоящата носителка на Световната купа Пройс обаче се затрудни сериозно в последните стрелби от положение прав, което й коства евентуални медали на 15 км и преследването, а също така допринесе за това отборът да пропусне медал в женската щафета в сряда.

Тя напусна стадиона след последния старт без да каже и дума след състезанието, но днес направи изявление: „Разбира се, вчера не беше хубав ден. Особено трудно е в щафета. Много съжалявам за другите три момичета и за целия отбор.

Настроението съответно не беше добро и просто ти е нужно време, за да го осмислиш.“

Тя добави по отношение на проблемите си: „Всеки път опитваш нещо ново, изграждаш се отново и все още е като затъмнение, когато стоиш на огневия рубеж. Това, разбира се, не е хубаво и боли.“

Стартовете на масов старт при мъжете и жените предлагат последния шанс на Германия да избегне най-лошия си олимпийски резултат, откакто жените се присъединиха през 1992 г.

Досега Германия е печелила поне два медала от една Зимна Олимпиада, но бронзът в смесената щафета е единственият засега в Антерселва.