  Манчестър Сити вече диша във врата на Арсенал

Манчестър Сити вече диша във врата на Арсенал

Манчестър Сити вече диша във врата на Арсенал

Манчестър Сити и Нюкасъл ще се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на Премиър лийг днес от 22:00 часа на стадион "Етихад". Срещата ще бъде ръководена от съдията Томас Брамал. "Гражданите" се нуждаят от задължителна победа, за да продължат да преследват водача в класирането Арсенал.

Манчестър Сити заема второто място в Премиър лийг с 53 точки и голова разлика 54:24. "Гражданите" са в отлична позиция да атакуват върха, като победа в този мач би им дала допълнителен тласък в борбата за титлата. Тимът на Пеп Гуардиола е най-силният домакин в първенството с 32 от възможни 39 точки.

Нюкасъл се намира на 10-а позиция с 36 точки и голова разлика 37:37. "Свраките" се стремят да се борят за място в европейските турнири. Те играят на приливи и отливи през сезона, като са взели 13 точки на чужд терен.

Манчестър Сити е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Гражданите" победиха Салфорд с 2:0 за ФА Къп, разгромиха Фулъм с 3:0 в Премиър лийг и постигнаха ценна победа като гост срещу Ливърпул с 2:1. Преди това те надделяха над Нюкасъл с 3:1 в "Карабао Къп" и завършиха наравно 2:2 с Тотнъм.

Нюкасъл също показва добра форма с три победи и две загуби в последните си пет мача. "Свраките" впечатлиха с разгромна победа като гост срещу Карабах с 6:1 в Шампионската лига, победиха Астън Вила с 3:1 във ФА Къп и Тотнъм с 2:1 в Премиър лийг. Загубите им дойдоха срещу Брентфорд с 2:3 и срещу Манчестър Сити с 1:3 в "Карабао Къп".

Ерлинг Холанд се очаква да бъде основната фигура в нападението на Манчестър Сити, като норвежкият нападател продължава да бъде в отлична голова форма. Родри ще бъде на разположение на Пеп Гуардиола и ще трябва да контролира средата на терена.

За Нюкасъл Сандро Тонали е истински барометър в халфовата линия. Антъни Гордън и Харви Барнс се очаква да започнат в атака за "свраките" и да създават опасности по фланговете. Гордън блесна в средата на седмицата, когато вкара 4 гола на Карабах в плейофите на Шампионската лига.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 4 февруари 2026 г. в мач от "Карабао Къп", когато Манчестър Сити победи Нюкасъл с 3:1 на "Етихад". Преди това, на 13 януари 2026 г., отново в същия турнир, Сити спечели с 2:0 като гост.

В последния им сблъсък в Премиър лийг на 22 ноември 2025 г., Нюкасъл спечели победа с 2:1 на своя "Сейнт Джемсис Парк".

