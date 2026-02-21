Челси няма право на грешка срещу Бърнли

Челси и Бърнли ще се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на Премиър лийг от 17:00 часа на "Стамфорд Бридж". Съдия на двубоя ще бъде Люис Смит. Домакините са абсолютен фаворит, но техният съперник набра скорост в последните седмици и се бори със зъби и нокти за оцеляването си.

Челси заема 5-а позиция в класирането с 44 точки, като отборът е отбелязал 47 гола и е допуснал 30. "Сините" имат за цел да финишират в топ 4 и победата в този двубой е задължителна за тях.



Бърнли е в тежка ситуация, намирайки се на предпоследното 19-о място с едва 18 точки. Гостите имат голова разлика 28:51 и са вторият най-слаб гост в Премиър лийг и с едва 8 точки далеч от дома.

Челси демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и само една загуба. "Сините" разгромиха Хъл Сити с 4:0 в мач от ФА Къп, завършиха наравно 2:2 с Лийдс в Премиър лийг и победиха Уулвърхамптън като гост с 3:1. Единствената им загуба дойде срещу Арсенал с 0:1 в "Карабао Къп", а преди това надделяха над Уест Хам с 3:2.



Бърнли показва колебливи резултати с една победа, едно равенство и три загуби. Отборът отстъпи на Мансфийлд с 1:2 във ФА Къп, но преди това постигнаха ценна победа като гост срещу Кристъл Палас с 3:2 в първенството. Серията включва загуби от Уест Хам с 0:2 и от Съндърланд с 0:3, а преди това отборът завърши наравно 2:2 с Тотнъм.

Челси е с множество контузени играчи, като шестима футболисти са извън строя, включително защитниците Марк Кукурея и Ливай Колуил. Въпреки тези отсъствия, "сините" разполагат с ключови играчи като Коул Палмър и Жоао Педро, който е все по-важен за отбора.



При Бърнли ситуацията с контузените е още по-тежка, като седем футболисти са извън строя, включително нападателят Зеки Амдуни. Джейдън Антъни, който е един от лидерите на тима, ще бъде на разположение и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на домакините.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 22 ноември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Челси победи Бърнли като гост с 2:0. В предишните им пет срещи, "сините" имат предимство с три победи и две равенства.



През март 2024 г. двубоят на "Стамфорд Бридж" завърши наравно 2:2, а преди това Челси спечели с 4:1 като гост през октомври 2023 г. и с 4:0 през март 2022 г. отново на стадиона на Бърнли. През ноември 2021 г. двата отбора завършиха 1:1 в Лондон.

