  2. Милано - Кортина 2026
  3. Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

  • 20 фев 2026 | 14:29
Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

Доцент Петър Зографов смята, че участието на Марио Матиканов и Даниел Пешков на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо е успех. Бившият състезател по ски бягане коментира тяхното представяне, като по-рано през деня двамата завършиха на 22-ро място в отборния спринт.

В ефира на „Днес на Игрите“ по БНТ Зографов не пропусна да сподели впечатленията си и от Йоханес Клаебо.

На въпрос, свързан с това дали има кой да спре норвежеца, той отговори така:

„Отговорът е ясен. Няма кой да го спре. Лично аз не вярвах в моя живот да срещна още един доминант като неговия предшественик. Бьорн Дели. Не очаквах някой да го спре, в годините е имало доминанти и хора, които са печелили всичко, но винаги е имало и такива, които са близки до тях. Чувствала се е някаква по-сериозна конкуренция. Такова нещо като това, което виждаме на състезанията, рядко се вижда“, бяха неговите първи думи.

„Резултатите в ски бягането доминират с един основен фактор и това са генотипните фактори, които родителите дават на децата си. Това е в подбора на основата на всеки един ски бегач. Смятам, че този човек притежава такива гени и възможности, които го отличават от всички други. С пълна сила можем да го наречем феномен. Задължително трябва да се направи дисертация и то не една“, добави той.

Бившият състезател и участник на две олимпиади коментира и българското представяне, свързано с Марио Матиканов и Даниел Пешков.

„Самото присъствие на двамата е успех за мен. Знам как се подготвят тези момчета, при какви условия тренират. Това са хора, които са оставили всичко настрани в името на спорта. Те нямат личен живот и други забавления. Те са или само на път, или само на тренировка, така че тяхното присъствие беше достатъчно да ги оценим по достойнство“, заяви Зографов.

