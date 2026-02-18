Марио Матиканов: За мен беше огромна чест

Популярни
  • 18 фев 2026 | 14:55
Марио Матиканов определи като "невероятно вълнуващо" дебютното си олимпийско участие на зимните Игрите в Милано-Кортина.

Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място в днешния отборен спринт по ски бягане на трасето в Тезеро.

"С днешния старт моето олимпийско приключение в Милано-Кортина 2026 приключва. За мен беше огромна чест да представя България на най-голямата спортна сцена. Щастлив съм, че в част от състезанията успях да покажа добра форма и да премеря сили с най-добрите. Изживяването беше невероятно вълнуващо! Сега е време за кратка почивка, след което се фокусирам изцяло върху тренировките за следващите предизвикателства. Обещавам, че ще се върна още по-силен за следващите Игри! Благодаря на всички за подкрепата!", написа 21-годишният български състезател в профила си във Фейсбук.

Той направи най-доброто индивидуално представяне от българите в ски бягането на Игрите в Милано-Кортина, след като завърши 49-и в интервалния старт на 10 километра.

Матиканов напуска Тезеро и заминава за Норвегия за участие на Световното първенство по ски бягане за младежи от 2 до 8 март в Лилехамер.

Пешков пък има още едно олимпийско състезание на 50 километра в събота.

Снимки: Startphoto

