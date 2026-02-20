Джордан Айб пред дебют за Локо (София)

Бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб ще дебютира за Локомотив (София). "Червено-черните" най-после уредиха с права крилото, след като дълго време той не можеше да получи работна виза. Всичко вече е изчистено и англичанинът е бил картотекиран в БФС, пише "Тема Спорт".

Айб се представи много силно по време на зимната подготовка и се очаква да започне сред 11-те в неделя срещу Септември (София). Мачът остава в "Надежда", въпреки че е било обсъждано да бъде преместен на "Васил Левски" в понеделник заради лошото състояние на терена.

Айб има две обвинения в родината си, като се прибра до Англия, за да вземе участие в делата срещу него - за побой и използване на фалшива рецепта за сънотворно.

След слабия старт на пролетния дял - загубата от Лудогорец и ремито със Спартак във Варна - Локо (Сф) няма право на нова грешка и ще гони задължителна победа над Септември.