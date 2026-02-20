Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Джордан Айб пред дебют за Локо (София)

Джордан Айб пред дебют за Локо (София)

  • 20 фев 2026 | 12:17
  • 434
  • 2
Джордан Айб пред дебют за Локо (София)

Бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб ще дебютира за Локомотив (София). "Червено-черните" най-после уредиха с права крилото, след като дълго време той не можеше да получи работна виза. Всичко вече е изчистено и англичанинът е бил картотекиран в БФС, пише "Тема Спорт".

Айб се представи много силно по време на зимната подготовка и се очаква да започне сред 11-те в неделя срещу Септември (София). Мачът остава в "Надежда", въпреки че е било обсъждано да бъде преместен на "Васил Левски" в понеделник заради лошото състояние на терена.

Скотланд Ярд обясни какво се случва с арестуваната звезда на Локо (Сф)
Скотланд Ярд обясни какво се случва с арестуваната звезда на Локо (Сф)

Айб има две обвинения в родината си, като се прибра до Англия, за да вземе участие в делата срещу него - за побой и използване на фалшива рецепта за сънотворно.

След слабия старт на пролетния дял - загубата от Лудогорец и ремито със Спартак във Варна - Локо (Сф) няма право на нова грешка и ще гони задължителна победа над Септември.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

  • 20 фев 2026 | 09:36
  • 1095
  • 4
Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

  • 20 фев 2026 | 09:15
  • 879
  • 2
Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 1791
  • 0
ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 2176
  • 4
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 9006
  • 15
Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

  • 20 фев 2026 | 00:55
  • 2094
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 4127
  • 0
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 13428
  • 18
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 10038
  • 18
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 94960
  • 384
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 9006
  • 15
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 8255
  • 0