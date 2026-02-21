Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Атлетик Б пречупи Елче с дузпа в края

Атлетик Б пречупи Елче с дузпа в края

  • 21 фев 2026 | 00:05
  • 23
  • 0
Атлетик Б пречупи Елче с дузпа в края

Атлетик Билбао постигна трета поредна победа в Ла Лига. Баските се наложиха с 2:1 над гостуващия Елче. И двата гола за тима на Ернесто Валверде отбеляза Горка Гурусета, като второто му попадение падна от дузпа в 89-ата минута.

В класирането "лъвовете" вече са 8-и, изпреварвайки големия си съперник Реал Сосиедад, който наскоро ги победи на "Сан Мамес" в първи полуфинален двубой за Купата на краля. Елче не познава вкуса на успеха в 8 поредни мача и се намира само на точка над зоната на изпадащите.

Снимки: Imago

