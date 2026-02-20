Димчо Ненов за мача с Розова долина

Утре, Нефтохимик (Бургас) гостува на Розова долина (Казанлък) в Мъглиж. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Млад отбор сме и това има както своите предимства, така и някои недостатъци. Владеем инициативата в хода на мачовете. Търсим победата. Трудно обаче материализираме головите положения, които създаваме. Това се отразява и на крайния резултат. Когато не успяваме срещу силните отбори, ще имаме проблеми. А, Розова долина именно от тези, които наказват грешките. Имат качествени футболисти, обигран отбор, воден от добър треньор, какъвто е Атанас Апостолов. Много труден ще е предстоящия двубой. Както казах обаче, имаме потенциала и трябва да започнем да реализираме и добри резултати“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.

