Иван Кочев: Секирово е опасен

Утре, Марица (Милево) приема Секирово (Раковски). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Стартирахме с победа в Хасково. Не само резултата, но и това, че демонстрирахме характер е радващо за нас. Допускахме и грешки, които с работа трябва да отстраним. Предстои ни ново сериозно изпитание. Излизаме срещу крайно амбициран противник. Играе с агресивно. Привлякоха нови футболисти. Ще е тежка битка. Не се плашим да влезем в такава. Напротив, полезно е да играем такива мачове, защото те каляват. Стремим се да израстваме и трябва да го показваме във всеки двубой. Ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).