Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Секирово е опасен

Иван Кочев: Секирово е опасен

  • 20 фев 2026 | 11:34
  • 168
  • 0
Иван Кочев: Секирово е опасен

Утре, Марица (Милево) приема Секирово (Раковски). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Стартирахме с победа в Хасково. Не само резултата, но и това, че демонстрирахме характер е радващо за нас. Допускахме и грешки, които с работа трябва да отстраним. Предстои ни ново сериозно изпитание. Излизаме срещу крайно амбициран противник. Играе с агресивно. Привлякоха нови футболисти. Ще е тежка битка. Не се плашим да влезем в такава. Напротив, полезно е да играем такива мачове, защото те каляват. Стремим се да израстваме и трябва да го показваме във всеки двубой. Ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

  • 20 фев 2026 | 09:36
  • 878
  • 4
Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

  • 20 фев 2026 | 09:15
  • 754
  • 2
Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 1422
  • 0
ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 1780
  • 1
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 8028
  • 7
Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

  • 20 фев 2026 | 00:55
  • 1947
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 4722
  • 7
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 6865
  • 13
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 91317
  • 378
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 8028
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 6902
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 67095
  • 38