Левски (Карлово) се раздели с трима

Тодор Малинов, Никола Лалев и Велин Желязков няма да играят за Левски (Карлово) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. През есента, Малинов записа 10 пълни двубоя под рамката на вратата на карловци. Нападателят Лалев изигра най-много срещи от въпросните трима – 16, в които вкара и 1 гол. Желязков пък беше в ролята на резерва в полузащитата и се появи в игра 11 пъти, регистрирайки общо 415 минути на сметката си.

От Левски изказват благодарности на тримата за времето, пожелават им успехи.