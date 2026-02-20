Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Раузи и Карано ще преминат през обстойни медицински тестове преди сблъсъка им

Раузи и Карано ще преминат през обстойни медицински тестове преди сблъсъка им

  • 20 фев 2026 | 11:16
  • 213
  • 0

Когато преди години Ронда Раузи открито призна, че е крила сътресения в миналото, тя едва ли е предполагала какви последствия ще имат думите ѝ. Няколко години по-късно, изглежда, че Раузи ще бъде подложена на много по-сериозни изследвания от обичайното преди завръщането си в ММА срещу Джина Карано през май. Двубоят в категория перо, организиран от "MVP Promotions" на Джейк Пол за "Netflix", ще се проведе на 16-и май в "Intuit Dome" в Ингълуд, Калифорния.

Анди Фостър, директор на Атлетическата комисия на щата Калифорния, която ще регулира събитието, заяви пред ESPN, че и двете състезателки ще преминат през обстойни предварителни тестове.

„Ще я подложим на серия от неврологични тестове и изследвания за сътресения, за да сме сигурни, че е добре“, каза Фостър пред ESPN. „Нашите лекари ще я прегледат. И двете състезателки ще трябва да преминат през много медицински изследвания.“

Раузи (12-2) наскоро навърши 39 години. Като изключим периода ѝ в WWE, тя не се е състезавала в ММА от почти десетилетие. Бившата шампионка на UFC в категория петел отвори вратите на организацията за жените, загуби титлата си от Холи Холм през ноември 2015 г. Тя се завърна 13 месеца по-късно, за да предизвика новата шампионка Аманда Нунеш, но беше нокаутирана само за 48 секунди, след което напусна спорта.

Карано (7-1) ще бъде на 44 години по време на битката и не се е била от 2009 г. насам. Тези фактори също я правят обект на допълнителните тестове, каквито Фостър планира и за Раузи. През август 2009 г. тя загуби от Крис Сайборг в мач за първата титла на "Strikeforce" в категория перо при жените. Тази загуба с технически нокаут остава единствената в професионалната кариера на Карано.

Ронда Раузи се завръща в грандиозна битка по Netflix
Ронда Раузи се завръща в грандиозна битка по Netflix

След това Карано се насочи към актьорството и участва във филми като „Мокри поръчки“ (2011), „Бързи и яростни 6“ (2013), „Дедпул“ (2016).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Турнирът по борба в памет на Николай Георгиев - Кимбата стартира в събота

Турнирът по борба в памет на Николай Георгиев - Кимбата стартира в събота

  • 19 фев 2026 | 19:23
  • 1003
  • 0
Загуба на боец на домакините предизвика меле в Сърбия

Загуба на боец на домакините предизвика меле в Сърбия

  • 19 фев 2026 | 13:18
  • 1527
  • 1
Калъм Смит ще се боксира за титла в родния му Ливърпул

Калъм Смит ще се боксира за титла в родния му Ливърпул

  • 19 фев 2026 | 13:02
  • 512
  • 0
„Никога не съм бил в по-добра форма“: Гарсия е готов да покаже подобрения срещу Бариос

„Никога не съм бил в по-добра форма“: Гарсия е готов да покаже подобрения срещу Бариос

  • 19 фев 2026 | 12:49
  • 783
  • 0
Опитни ветерани ще се сблъскат на галата Холоуей - Оливейра 2

Опитни ветерани ще се сблъскат на галата Холоуей - Оливейра 2

  • 19 фев 2026 | 11:06
  • 1054
  • 1
Бивш съперник на Магомед Рамазанов е със спрени права заради допинг

Бивш съперник на Магомед Рамазанов е със спрени права заради допинг

  • 19 фев 2026 | 10:47
  • 618
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 4676
  • 7
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 6824
  • 13
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 91285
  • 378
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 8019
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 6891
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 67045
  • 38