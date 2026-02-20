Раузи и Карано ще преминат през обстойни медицински тестове преди сблъсъка им

Когато преди години Ронда Раузи открито призна, че е крила сътресения в миналото, тя едва ли е предполагала какви последствия ще имат думите ѝ. Няколко години по-късно, изглежда, че Раузи ще бъде подложена на много по-сериозни изследвания от обичайното преди завръщането си в ММА срещу Джина Карано през май. Двубоят в категория перо, организиран от "MVP Promotions" на Джейк Пол за "Netflix", ще се проведе на 16-и май в "Intuit Dome" в Ингълуд, Калифорния.

Анди Фостър, директор на Атлетическата комисия на щата Калифорния, която ще регулира събитието, заяви пред ESPN, че и двете състезателки ще преминат през обстойни предварителни тестове.

„Ще я подложим на серия от неврологични тестове и изследвания за сътресения, за да сме сигурни, че е добре“, каза Фостър пред ESPN. „Нашите лекари ще я прегледат. И двете състезателки ще трябва да преминат през много медицински изследвания.“

Раузи (12-2) наскоро навърши 39 години. Като изключим периода ѝ в WWE, тя не се е състезавала в ММА от почти десетилетие. Бившата шампионка на UFC в категория петел отвори вратите на организацията за жените, загуби титлата си от Холи Холм през ноември 2015 г. Тя се завърна 13 месеца по-късно, за да предизвика новата шампионка Аманда Нунеш, но беше нокаутирана само за 48 секунди, след което напусна спорта.

Карано (7-1) ще бъде на 44 години по време на битката и не се е била от 2009 г. насам. Тези фактори също я правят обект на допълнителните тестове, каквито Фостър планира и за Раузи. През август 2009 г. тя загуби от Крис Сайборг в мач за първата титла на "Strikeforce" в категория перо при жените. Тази загуба с технически нокаут остава единствената в професионалната кариера на Карано.

След това Карано се насочи към актьорството и участва във филми като „Мокри поръчки“ (2011), „Бързи и яростни 6“ (2013), „Дедпул“ (2016).