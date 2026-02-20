Георги Кабаков: От ляв бек станах футболен съдия

Шесткратният носител на приза "Съдия на годината" Георги Кабаков е поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз. В откровен и личен разговор международният рефер разказва за пътя си във футбола и за решението да се откаже от мечтата да бъде професионален играч, за да послуша съвета на своя дядо.

В едно от редките си медийни участия Кабаков говори за суеверията си, за подготовката преди мач, за срещите и разговорите си с Кристиано Роналдо, Жозе Моуриньо и Пиерлуиджи Колина, както и за любопитния факт, че притежава лиценз за капитан на кораб.

Георги Кабаков: Когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно

"Моята история започва през 2001 година. Дядо ми е бивш деятел на Спартак (Пловдив) и съдия в елитната ни дивизия, а аз съм кръстен на него. Той има над 35 мача в тогавашната "А" група. Още в първи клас започнах да тренирам футбол и, както всяко дете, мечтаех да стана добър играч. Постът ми беше ляв бек и смятах, че се справям добре.

През 2001-ва с дядо ми гледахме мач у дома и той ми спомена за курс за футболни съдии. Помоли ме да го изкарам заради него. Първата ми реакция беше отказ. Десет дни по-късно отново повдигна темата и тогава се съгласих. По това време председател на Зоналната съдийска колегия беше Атанас Узунов - име, което е истинско светило в българското съдийство. Това допълнително ме мотивира. В продължение на две години в събота ръководех мачове като съдия, а в неделя излизах на терена като футболист", разказва Кабаков.

