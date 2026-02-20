Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Георги Кабаков: От ляв бек станах футболен съдия

Георги Кабаков: От ляв бек станах футболен съдия

  • 20 фев 2026 | 11:02
  • 393
  • 4
Георги Кабаков: От ляв бек станах футболен съдия

Шесткратният носител на приза "Съдия на годината" Георги Кабаков е поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз. В откровен и личен разговор международният рефер разказва за пътя си във футбола и за решението да се откаже от мечтата да бъде професионален играч, за да послуша съвета на своя дядо.

В едно от редките си медийни участия Кабаков говори за суеверията си, за подготовката преди мач, за срещите и разговорите си с Кристиано Роналдо, Жозе Моуриньо и Пиерлуиджи Колина, както и за любопитния факт, че притежава лиценз за капитан на кораб.

Георги Кабаков: Когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно
Георги Кабаков: Когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно

"Моята история започва през 2001 година. Дядо ми е бивш деятел на Спартак (Пловдив) и съдия в елитната ни дивизия, а аз съм кръстен на него. Той има над 35 мача в тогавашната "А" група. Още в първи клас започнах да тренирам футбол и, както всяко дете, мечтаех да стана добър играч. Постът ми беше ляв бек и смятах, че се справям добре.

През 2001-ва с дядо ми гледахме мач у дома и той ми спомена за курс за футболни съдии. Помоли ме да го изкарам заради него. Първата ми реакция беше отказ. Десет дни по-късно отново повдигна темата и тогава се съгласих. По това време председател на Зоналната съдийска колегия беше Атанас Узунов - име, което е истинско светило в българското съдийство. Това допълнително ме мотивира. В продължение на две години в събота ръководех мачове като съдия, а в неделя излизах на терена като футболист", разказва Кабаков.

Какво му казва Атанас Узунов, за да го убеди окончателно да избере съдийството, и с какви трудности се сблъсква в долните дивизии - гледайте в подкаста на централата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

  • 20 фев 2026 | 09:36
  • 875
  • 4
Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

  • 20 фев 2026 | 09:15
  • 751
  • 2
Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 1417
  • 0
ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 1775
  • 1
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 8006
  • 7
Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

  • 20 фев 2026 | 00:55
  • 1944
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 4641
  • 7
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 6775
  • 13
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 91247
  • 378
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 8006
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 6879
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 67000
  • 38