  Георги Кабаков: Когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно

Георги Кабаков: Когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно

  19 фев 2026 | 12:36
Георги Кабаков: Когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно

Един от международните български съдии Георги Кабаков беше гост в подкаста на Българския футболен съюз, където говори открито за пътя на реферите отвъд прожекторите, за грешките, които тежат, и уроците, които изграждат, за подготовката, която никой не вижда, и за още много други актуални теми около родните арбитри.

"Никой не харесва футболния съдия. Съответно, дали в България, в Италия, в Англия или в която и да е държава, структурата е организирана по един и същи начин. А, отборите, футболистите, медиите - някой път с основание - доста пъти с основание, но и доста пъти без основание, атакуват футболните съдии.

Ние се отнасяме много професионално в нашата подготовка и лишаваме много себе си, нашите семейства, също както футболисти и треньори и хора, които съпътстват този процес. Но нищо не е по-различно и при нас. Когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно. Много пъти и мен, и другите съдии са били критикувани основателно. Тогава пък е най-големият бич лично за мен, мога да отбележа. Защо? Защото, когато допуснеш една грешка, която е явна за цялата футболна общественост, а само ти не си видял, е много трудно да я обясниш. Че тази грешка, да влезем в хипотезата - те си мислят, че ти си го направил волно, защото… и така, така, така, историята започва да бъде украсявана.

Обаче зад тази грешка доста често и основно седи едно-единствено нещо - това, че съдията, не е бил концентриран, не е имал възможност да я види. В по-ранното ми развитие като съдия съм изпитвал страх, защото не съм бил сигурен дали това е правилното решение, а пък това решение може да обърне изхода на мача. Несигурност. Това са емоционалните състояния, които са в главата на един футболен съдия", заяви Кабаков.

