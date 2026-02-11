Популярни
Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Трети медал за българския биатлон от олимпийски игри

Трети медал за българския биатлон от олимпийски игри

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 1869
  • 1
Трети медал за българския биатлон от олимпийски игри

Лора Христова донесе трети медал за българския биатлон от зимни олимпийски игри. С перфектна стрелба в италианския зимен център Антхолц-Антерселва днес тя завоюва бронз в индивидуалния старт на 15 километра. Това е най-големият успех в кариерата на 22-годишната българка до момента.

Отличието на Христова идва след 24-годишна олимпийска суша за биатлона ни. В Солт Лейк Сити 2002 Ирина Никулчина стана трета в преследването на 10 км.

Четири години по-рано Екатерина Дафовска спечели първия и единствен златен медал за България от зимни олимпийски игри. В Нагано на 9 февруари 1998 г. тя триумфира в дисциплината 15 километра индивидуално с една грешка в стрелбата.

