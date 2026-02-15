Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав продължава да гази и след зимната ваканция

Дунав продължава да гази и след зимната ваканция

  • 15 фев 2026 | 16:14
  • 894
  • 1
Дунав продължава да гази и след зимната ваканция

Дунав (Русе) продължава да крачи към efbet Лига. В първия кръг след зимната пауза футболистите на Георги Чиликов отнесоха с 4:0 Спартак (Плевен). Ибрахим Кейта даде ранен аванс на "драконите", които скоро след това удвоиха. Този път точен беше Радослав Апостолов. В средата на второто полувреме преотстъпеният от Левски Преслав Бачев покачи на 3:0 с хубаво изпълнение. В самия край момчетата на Чиликов оформиха крайния резултат чрез халфа от Гвинея-Бисау Ивалдо. Отборът от Русе води убедително във Втора лига.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ето какво се случи при подновяването на сезона във Втора лига

Ето какво се случи при подновяването на сезона във Втора лига

  • 15 фев 2026 | 16:20
  • 24221
  • 15
Монтана замина за София

Монтана замина за София

  • 15 фев 2026 | 15:19
  • 679
  • 0
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 36732
  • 159
Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

  • 15 фев 2026 | 14:19
  • 1095
  • 2
Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

  • 15 фев 2026 | 14:13
  • 1091
  • 1
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 36755
  • 68
Виж всички

Водещи Новини

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 13047
  • 10
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 36732
  • 159
11-те на Левски и Ботев (Пловдив), Хуан Переа води атаката на "сините", а Тодор Неделев е извън състава на "канарчетата"

11-те на Левски и Ботев (Пловдив), Хуан Переа води атаката на "сините", а Тодор Неделев е извън състава на "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 16:49
  • 17422
  • 25
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 36755
  • 68
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 16237
  • 10
Позитивен финал на българското участие в Милано - Кортина днес

Позитивен финал на българското участие в Милано - Кортина днес

  • 15 фев 2026 | 16:31
  • 23981
  • 15