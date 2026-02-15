Дунав продължава да гази и след зимната ваканция

Дунав (Русе) продължава да крачи към efbet Лига. В първия кръг след зимната пауза футболистите на Георги Чиликов отнесоха с 4:0 Спартак (Плевен). Ибрахим Кейта даде ранен аванс на "драконите", които скоро след това удвоиха. Този път точен беше Радослав Апостолов. В средата на второто полувреме преотстъпеният от Левски Преслав Бачев покачи на 3:0 с хубаво изпълнение. В самия край момчетата на Чиликов оформиха крайния резултат чрез халфа от Гвинея-Бисау Ивалдо. Отборът от Русе води убедително във Втора лига.