Тринидад и Тобаго се спаси от последното място в бобслея

Отборът по бобслей на Тринидад и Тобаго обяви, че е изпълнил мисията си в Милано-Кортина, а тя е била тимът да не е на последното място. Това стана факт, след като представителите на Тринидад и Тобаго се класираха на 25-о място от 26 участници в надпреварата на двойки на Олимпиадата в Кортина.

Роденият в Харогейт Аксел Браун заяви още през януари, че целта е да не останат на дъното в класирането на Игрите. Те успяха да го постигнат, като изпревариха отбора на Израел с общо време от 2:51:05 минути.

33-годишният пилот, който се състезава за Великобритания в продължение на седем години, преди да премине към родината на майка си, управлява шейната заедно със спирача Де Андре Джон.

„Мисията е напълно изпълнена. Аз и Дре Джон успяхме да направим нещо специално заедно - заяви той пред BBC Sport. - За малка държава като Тринидад и Тобаго да постигне това без държавно финансиране е огромно. Да победим друга нация, която също е на върха на възможностите си, се усеща като победа – това си е победа.“

Въпреки че записаха най-бързото си спускане в третия манш, те завършиха извън топ 20 и не се класираха за финалния манш. Въпреки това Браун и Джон ще участват и в състезанието на четириместен бобслей по-късно тази седмица.

Подиумът при двойките беше изцяло германски – Йоханес Лохнер и Георг Флайшхауер спечелиха златото, легендарният пилот Франческо Фридрих и Александер Шулер взеха сребро, а Адам Амур и Александер Шалер се окичиха с бронз.

Браун сподели, че отборът е „спечелил златния медал“ още с класирането си за Игрите. За него това е втора Олимпиада, на която представя Тринидад и Тобаго, след участието му в Пекин 2022.

Браун, бивш състезател по американски футбол и медалист по таекуондо на национално ниво, започва да се занимава с бобслей на 21 години. Той сменя националността си от британска с цел да възроди бобслейната програма на Тринидад и Тобаго.

Карибската нация се бе класирала за три поредни Зимни олимпиади между 1994 и 2002 г., но участието им в Китай преди четири години, осигурено от Браун, беше първото им от 20 години насам.

Тогава те завършиха на 28-о място от 30 отбора в надпреварата на двойки, като изпревариха Ямайка и Бразилия.

Квалификацията за Игрите в Италия беше още по-трудна, тъй като трябваше да се класират както за състезанието на двойки, така и на четворки, което успяха да направят за първи път.

„Беше много специално да застана на върха на улея с Дре - каза Браун. - Баща ми беше с мен на старта, както и треньорът ми Лий Джонстън, който е крайъгълният камък на този отбор и ни помогна да създадем екип от група аутсайдери.“

Снимки: Gettyimages