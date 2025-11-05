Олимпийски медалист по бобслей сложи край на кариерата си

Германският състезател по бобслей Кристоф Хафер прекрати дългата си състезателна кариера, съобщава агенция ДПА. Той е бронзов медалист от Олимпиадата в Пекин в двуместен боб с Матиас Зомер и четвърти на четириместен.

Хафер, на 33, има световна титла за юноши и пет подиума в световната купа. Той започна кариерата си на шейнички и смени дисциплината към бобслей на 18-годишна възраст.

В изявление, публикувано от Германската федерация по бобслей, шейни и скелетон (БСД), Хафер заяви, че е постигнал "най-голямата цел на спортистите" със спечелването на олимпийски медал.

"Той направи това, което повечето хора не могат - спечели олимпийски медал. Това е забележително постижение и никой не може да ти го отнеме", добавя треньорът на германските национали Рене Шпийс.