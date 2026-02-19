Най-после: Шефът на спортната редакция на РАИ е подал оставката

Популярни
  • 19 фев 2026 | 18:49
Паоло Петрека, ръководител на спорта в италианската обществена телевизия РАИ, напусна поста си поради серия от грешки по време на прякото телевизионно предаване на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано.

61-годишният журналист и шеф на Спортната редакция подава оставка, след като е получил остри критики, обяви РАИ в четвъртък.

Излъчването на церемонията по откриването преди почти две седмици беше определено като срам, а синдикатите в телевизията заплашиха със стачка.

Журналистът обърка или не разпозна редица личности по време на церемонията по откриването на „Сан Сиро“. Например, Петрека обърка американската поп дива Марая Кери и италианската актриса Матилда Де Анджелис. Освен това не разпозна президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, която седеше до италианския президент Серджо Матарела и я нарече дъщеря на самия Матарела.

А когато бразилският отбор влезе на стадиона, той обяви, че „те носят танците в кръвта си“.

По принцип той не би трябвало да коментира, но е отстранил друг човек от микрофона, опасявайки се от некомпетентността му. Според агенция АНСА, от тогава атмосферата в спортната редакция на РАИ е определяна като токсична.

Малко след оставката си той публикува картина на апостол Матей на страницата си в инстаграм. Той се позова на изречение, приписвано на Исус по време на Тайната вечеря от Евангелието на Матей: „Истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде“. В публикацията не се уточнява какво е имал предвид. Преди това е бил шеф на новинарския канал РАИ24. Политически се смята, че е в лагера на премиера Джорджия Мелони.

РАИ ще ангажира друг коментатор за церемонията по закриването във Верона в неделя.

Снимки: Gettyimages

