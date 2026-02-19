Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Промени в програмата на Зимната Олимпиада заради обилен снеговалеж

Промени в програмата на Зимната Олимпиада заради обилен снеговалеж

  • 19 фев 2026 | 18:56
  • 421
  • 0
Промени в програмата на Зимната Олимпиада заради обилен снеговалеж

Състезанията по ски-свободен стил - халфпайп и акробатика, бяха отложени с един ден в Ливиньо, докато жените и мъжете в крайна сметка тренираха едновременно за масовия старт по биатлон, тъй като обилният снеговалеж доведе до промени в графика, съобщиха организаторите.

Квалификациите и финалът по акробатика за мъже бяха пренасрочени за петък, докато квалификациите по халфпайп за мъже бяха преместени за час след това, предаде БТА.

Най-после: Шефът на спортната редакция на РАИ е подал оставката
Най-после: Шефът на спортната редакция на РАИ е подал оставката

Планът за четвъртък все още включва квалификации по халфпайп за жени вечерта, като официални лица заявиха, че решението дали да бъдат отложени ще бъде взето по-късно през деня. Организаторите на състезанието по биатлон в Антерселва трябваше да организират съвместна тренировка както за мъже, така и за жени, които се подготвят за масовия старт, тъй като се очакваше обилен снеговалеж да засегне района по-късно през деня.

Обилен снеговалеж натрупа в Тезеро за отборния спринт в северната комбинация по-рано днес.

Италиански биатлонист видя липса на олимпийски дух на Игрите в Милано-Кортина
Италиански биатлонист видя липса на олимпийски дух на Игрите в Милано-Кортина

„Снегът е професионален риск при зимните спортове“, каза говорителят на Международния олимпийски комитет Марк Адамс на пресконференция.

„Те са свикнали да се справят със закъснения, промени и лошо време... Свикнали сме с това, федерациите са свикнали. За съжаление, това е нещо, с което трябва да работим.“

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Това не е първият път, когато сурово време налага промени в графика на Олимпийските игри в Ливиньо, отдалечен алпийски курорт близо до границата с Швейцария, известен като „Малкия Тибет“.

Обичайна практика по време на повечето зимни олимпийски игри е организаторите да местят състезанията, въз основа на метеорологичните условия. Във вторник организаторите отложиха състезанието за медали по сноуборд слоупстайл за жени и началото на фрийстайл акробатичните състезания – както за мъже, така и за жени.

Церемонията по закриването на Игрите ще се проведе в град Верона в неделя и е насрочена за 21:00 часа българско време.

Шифрин записа най-доминантната победа в слалом на Олимпийски игри от 1988 насам
Шифрин записа най-доминантната победа в слалом на Олимпийски игри от 1988 насам
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 17924
  • 6
Първо злато за Испания в Милано – Кортина 2026

Първо злато за Испания в Милано – Кортина 2026

  • 19 фев 2026 | 15:36
  • 994
  • 3
Волфганг Пихлер: Момичетата са готови за медали

Волфганг Пихлер: Момичетата са готови за медали

  • 19 фев 2026 | 15:15
  • 1043
  • 0
Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 15:15
  • 782
  • 2
Порнозвезда направи неустоимо предложение на руски ски бегач

Порнозвезда направи неустоимо предложение на руски ски бегач

  • 19 фев 2026 | 15:06
  • 2509
  • 2
Отложиха финалите във въздушната акробатика при мъжете в Милано – Кортина

Отложиха финалите във въздушната акробатика при мъжете в Милано – Кортина

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 733
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 27887
  • 48
Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 4907
  • 2
Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, Лех води като гост

Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, Лех води като гост

  • 19 фев 2026 | 19:44
  • 5056
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 17924
  • 6
Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 19:46
  • 1217
  • 0
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 17309
  • 16