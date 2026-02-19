Промени в програмата на Зимната Олимпиада заради обилен снеговалеж

Състезанията по ски-свободен стил - халфпайп и акробатика, бяха отложени с един ден в Ливиньо, докато жените и мъжете в крайна сметка тренираха едновременно за масовия старт по биатлон, тъй като обилният снеговалеж доведе до промени в графика, съобщиха организаторите.

Квалификациите и финалът по акробатика за мъже бяха пренасрочени за петък, докато квалификациите по халфпайп за мъже бяха преместени за час след това, предаде БТА.

Планът за четвъртък все още включва квалификации по халфпайп за жени вечерта, като официални лица заявиха, че решението дали да бъдат отложени ще бъде взето по-късно през деня. Организаторите на състезанието по биатлон в Антерселва трябваше да организират съвместна тренировка както за мъже, така и за жени, които се подготвят за масовия старт, тъй като се очакваше обилен снеговалеж да засегне района по-късно през деня.

Обилен снеговалеж натрупа в Тезеро за отборния спринт в северната комбинация по-рано днес.

„Снегът е професионален риск при зимните спортове“, каза говорителят на Международния олимпийски комитет Марк Адамс на пресконференция.

„Те са свикнали да се справят със закъснения, промени и лошо време... Свикнали сме с това, федерациите са свикнали. За съжаление, това е нещо, с което трябва да работим.“

Това не е първият път, когато сурово време налага промени в графика на Олимпийските игри в Ливиньо, отдалечен алпийски курорт близо до границата с Швейцария, известен като „Малкия Тибет“.

Обичайна практика по време на повечето зимни олимпийски игри е организаторите да местят състезанията, въз основа на метеорологичните условия. Във вторник организаторите отложиха състезанието за медали по сноуборд слоупстайл за жени и началото на фрийстайл акробатичните състезания – както за мъже, така и за жени.

Церемонията по закриването на Игрите ще се проведе в град Верона в неделя и е насрочена за 21:00 часа българско време.

