Шифрин записа най-доминантната победа в слалом на Олимпийски игри от 1988 насам

Вчера Микаела Шифрин спечели за втори път в своята кариера олимпийската титла в слалома, след като триумфира по категоричен начин в Кортина д'Ампецо.

I won.🥇 — Mikaela Shiffrin ⛷️ (@MikaelaShiffrin) February 18, 2026

Американата беше безкомпромисна и победи световната шампионка в дисциплината Камий Раст с 1.50 секунди. Така тя записа най-изразителната победа в женски олимпийски слалом от Игрите в Калгари през 1988 година насам.

Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

Тогава швейцарката Френи Шнайдер побеждава с 1.68 представителката на Югославия Матея Свет, за да спечели своята първа от две титли в слалома. Шнайдер триумфира и на Игрите в Лилехамер шест години по-късно.

.@MikaelaShiffrin. The most Olympic gold medals of any U.S. alpine skier 🤯 You are the moment. pic.twitter.com/eGKagPsDi2 — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 18, 2026

До вчера тя беше единствената с повече от една олимпийска титла в слалома, но вече редом до нея седи и Шифрин. Американката спечели първото си олимпийско злато в слалома в Сочи 2014, а вчера беше над всички и в Милано – Кортина 2026.

Not a lot going on right now… pic.twitter.com/sEeckvN0y5 — Mikaela Shiffrin ⛷️ (@MikaelaShiffrin) February 19, 2026

Любопитното е, че разликата, с която Шифрин спечели на „Олимпия дела Тофана“, е със само 0.01 секунда от общата разлика, с която беше спечелени последните седем олимпийски слалома при дамите. От Нагано 1998 до Пекин 2022 включително общата разликата е 1.51 секунди, като най-изразителният триумф в този период е на Шифрин от 2014 година, когато тя печели с 0.53 пред Марлис Шилд от Австрия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages