Шест отбор ще използва по един пилот в Бахрейн днес

Повече от половината отбори във Формула 1 ще използва само един от своите титулярни пилоти в рамките на днешния втори ден на втория официален предсезонен тест в Бахрейн.

Пилотски смени по време на обедната почивка няма да има в Ред Бул, Ферари, Уилямс, Рейсинг Булс, Астън Мартин и Алпин. За тези отбори през целия ден на пистата ще бъдат съответно Макс Верстапен, Люис Хамилтън, Алекс Албон, Лиам Лоусън, Фернандо Алонсо и Франко Колапинто.

Във всички други тимове пилотска смяна ще има между сутрешната и следобедната сесии. Ландо Норис, Джордж Ръсел, Оливър Беарман, Габриел Бортолето и Валтери Ботас ще карат до обяд за екипите на Макларън, Мерцедес, Хаас, Ауди и Кадилак. Следобед те ще бъдат заменени респективно от Оскар Пиастри, Андреа Кими Антонели, Естебан Окон, Нико Хюлкенберг и Серхио Перес.

Сутрешната сесия от втория тестов ден в Бахрейн вече стартира и тя ще продължи до 13:00 часа българско време. Обедната почивка ще бъде с продължителност от 60 минути, а след нея тимовете ще имат още четири часа за подготовка до 18:00 часа българско време.

