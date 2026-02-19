Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шест отбор ще използва по един пилот в Бахрейн днес

Шест отбор ще използва по един пилот в Бахрейн днес

  • 19 фев 2026 | 09:55
  • 233
  • 0

Повече от половината отбори във Формула 1 ще използва само един от своите титулярни пилоти в рамките на днешния втори ден на втория официален предсезонен тест в Бахрейн.

Пилотски смени по време на обедната почивка няма да има в Ред Бул, Ферари, Уилямс, Рейсинг Булс, Астън Мартин и Алпин. За тези отбори през целия ден на пистата ще бъдат съответно Макс Верстапен, Люис Хамилтън, Алекс Албон, Лиам Лоусън, Фернандо Алонсо и Франко Колапинто.

Във всички други тимове пилотска смяна ще има между сутрешната и следобедната сесии. Ландо Норис, Джордж Ръсел, Оливър Беарман, Габриел Бортолето и Валтери Ботас ще карат до обяд за екипите на Макларън, Мерцедес, Хаас, Ауди и Кадилак. Следобед те ще бъдат заменени респективно от Оскар Пиастри, Андреа Кими Антонели, Естебан Окон, Нико Хюлкенберг и Серхио Перес.

Сутрешната сесия от втория тестов ден в Бахрейн вече стартира и тя ще продължи до 13:00 часа българско време. Обедната почивка ще бъде с продължителност от 60 минути, а след нея тимовете ще имат още четири часа за подготовка до 18:00 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ръсел изпревари Пиастри и Леклер в края на първия ден в Бахрейн

Ръсел изпревари Пиастри и Леклер в края на първия ден в Бахрейн

  • 18 фев 2026 | 18:21
  • 5474
  • 1
Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона

Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона

  • 18 фев 2026 | 18:12
  • 3620
  • 4
MotoGP ще има нов дом в Австралия от 2027 година

MotoGP ще има нов дом в Австралия от 2027 година

  • 18 фев 2026 | 14:27
  • 654
  • 0
Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

  • 18 фев 2026 | 13:48
  • 2221
  • 0
Пестелив Никола Цолов започна втория ден в Барселона с 12-то място

Пестелив Никола Цолов започна втория ден в Барселона с 12-то място

  • 18 фев 2026 | 13:11
  • 3248
  • 0
Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория тест в Бахрейн

Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория тест в Бахрейн

  • 18 фев 2026 | 13:03
  • 4383
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 6093
  • 21
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 14098
  • 27
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 6020
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 36936
  • 45
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 40611
  • 80
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 23738
  • 19