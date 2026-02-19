Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

  • 19 фев 2026 | 09:05
  • 796
  • 1
Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов заяви, че в следващите 10 дни няма да води никакви преговори с треньори за мястото, което до скоро заемаше Димитър Димитров. Бизнесменът назова и кой ще е временен наставник на "канарите".

"В момента нашата легенда Лъчезар Балтанов води тренировките на отбора. Той ще е временен треньор, докато вземем решение кой да е следващият начело на тима. Искам да кажа на всички, че не съм разговарял с никой треньор и няма да го направя в следващите 10 дни", заяви Филипов пред "Диема спорт".

"Имам нужда да изпразня главата си, на жаргонен език казано. Нужно е да мине малко време и след това ще преценим и ще направим много по-задълбочен анализ, преди да изберем следващия треньор на Ботев Пловдив.

За да си треньор на един отбор, преди всичко трябва да си психолог и да вникнеш в съзнанието на момчетата. Ако те се чувстват добре, ще бъдат добре и на терена. Аз твърдя, че Ботев има много качествени футболисти и съм разговарял с всеки един играч по отделно. Всеки от тях е видял близостта от мен и всичко ще бъде различно. Няма да има проблеми вече по отношение на мотивацията. Имаше страхотно настроение на тренировката", добави бизнесменът.

За мен и трите мача бяха загуби, след като не отбелязахме гол у дома срещу Берое. Надявам се нещата да потръгнат още срещу Лудогорец. Нямаме никакво напрежение с Херо. Той е специалист и го уважавам. Натовари се и той със съдийски решения. Спрях аз да разгорявам със съдии, каквото е, такова. Да вкараме три гола, пък нека съдията после повлияе. Говорихме с Димитър Димитров приятелски и се разделихме по взаимно съгласие, няма някаква драма там. Синът му си изрази личното мнение, както и аз. Не обичам да ме хапят", завърши Илиян Филипов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Строят нов стадион край Варна

Строят нов стадион край Варна

  • 19 фев 2026 | 09:39
  • 1094
  • 2
Четирима в Левски на режим за Рамазан

Четирима в Левски на режим за Рамазан

  • 19 фев 2026 | 09:36
  • 884
  • 0
„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

  • 19 фев 2026 | 09:30
  • 305
  • 0
Национал пред завръщане в игра

Национал пред завръщане в игра

  • 19 фев 2026 | 09:17
  • 677
  • 0
Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

  • 19 фев 2026 | 09:09
  • 547
  • 0
„Лигата на талантите“ с анализ на 16-я кръг в Елитната група до 15 години – драматично столично дерби приковава вниманието

„Лигата на талантите“ с анализ на 16-я кръг в Елитната група до 15 години – драматично столично дерби приковава вниманието

  • 19 фев 2026 | 09:00
  • 486
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 6067
  • 21
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 14052
  • 27
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 5998
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 36909
  • 45
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 40589
  • 80
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 23731
  • 19