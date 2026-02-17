Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Имената на четирима наставници се въртят край стадион "Христо Ботев" в града под тепетата. Както е известно, вчера Ботев (Пловдив) се раздели с Димитър Димитров по взаимно съгласие. Към този момент за наследник на бургазлията се спрягат имената на Стамен Белчев, Георги Дерменджиев, Ивайло Петев и Александър Томаш.

Sportal.bg научи, че досега собственикът на "канарчетата" Илиян Филипов не е говорил с никого от посочените. По всяка вероятност в предстоящия двубой с Лудогорец "жълто-черните" ще бъдат водени от легендата на Нефтохимик Тодор Киселичков, който беше асистент на Херо.