Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 2607
  • 5

Имената на четирима наставници се въртят край стадион "Христо Ботев" в града под тепетата. Както е известно, вчера Ботев (Пловдив) се раздели с Димитър Димитров по взаимно съгласие. Към този момент за наследник на бургазлията се спрягат имената на Стамен Белчев, Георги Дерменджиев, Ивайло Петев и Александър Томаш.

Sportal.bg научи, че досега собственикът на "канарчетата" Илиян Филипов не е говорил с никого от посочените. По всяка вероятност в предстоящия двубой с Лудогорец "жълто-черните" ще бъдат водени от легендата на Нефтохимик Тодор Киселичков, който беше асистент на Херо.

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

  • 17 фев 2026 | 09:45
  • 4220
  • 4
Човек на Херо ще води Ботев (Пд) срещу Лудогорец

  • 17 фев 2026 | 09:39
  • 11758
  • 26
Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 16 фев 2026 | 21:35
  • 2909
  • 1
Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

  • 16 фев 2026 | 20:30
  • 4617
  • 12
Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 1948
  • 3
Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

  • 16 фев 2026 | 19:39
  • 2673
  • 1
Бербатов фаворит за спортен министър

  • 17 фев 2026 | 12:45
  • 12419
  • 39
Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 19333
  • 49
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 16953
  • 30
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 15164
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 6 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 9527
  • 1