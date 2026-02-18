Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. В продажба са билетите за Ботев - Лудогорец

В продажба са билетите за Ботев - Лудогорец

  • 18 фев 2026 | 15:18
  • 261
  • 1
В продажба са билетите за Ботев - Лудогорец

Ботев Пловдив приема Лудогорец Разград в среща от 22-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е на 23.02 (понеделник) от 18:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. За мача със „зелените“ продължава кампанията „Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион „Христо Ботев“.

За да запишете вашето дете, е необходимо да попълните бланката в официалния сайт на клуба. Записванията продължават до 12:00 часа на 22.02 (неделя). Право на участие имат закупилите билети за мача, както и притежателите на абонаментни карти.

Билетите за двубоя с Лудогорец са на същите цени като за изминалия мач с Берое и са налични онлайн и в клубния магазин. Повече информация можете да откриете на клубния сайт.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

  • 18 фев 2026 | 15:33
  • 391
  • 1
Кадрови проблеми в Аксаково

Кадрови проблеми в Аксаково

  • 18 фев 2026 | 15:22
  • 284
  • 0
Тунчев подписа с ЦСКА

Тунчев подписа с ЦСКА

  • 18 фев 2026 | 15:21
  • 1437
  • 0
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 22670
  • 13
Косич след жребия: На този етап няма значение кой е нашият противник

Косич след жребия: На този етап няма значение кой е нашият противник

  • 18 фев 2026 | 13:27
  • 914
  • 0
Божкилов: Първенството и Европа си остават основна задача, но няма да им дадем Купата

Божкилов: Първенството и Европа си остават основна задача, но няма да им дадем Купата

  • 18 фев 2026 | 13:05
  • 1140
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 56969
  • 172
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 22670
  • 13
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 28979
  • 34
Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

  • 18 фев 2026 | 16:02
  • 29440
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 15876
  • 42
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

  • 18 фев 2026 | 15:42
  • 8528
  • 0