В продажба са билетите за Ботев - Лудогорец

Ботев Пловдив приема Лудогорец Разград в среща от 22-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е на 23.02 (понеделник) от 18:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. За мача със „зелените“ продължава кампанията „Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион „Христо Ботев“.

За да запишете вашето дете, е необходимо да попълните бланката в официалния сайт на клуба. Записванията продължават до 12:00 часа на 22.02 (неделя). Право на участие имат закупилите билети за мача, както и притежателите на абонаментни карти.

Билетите за двубоя с Лудогорец са на същите цени като за изминалия мач с Берое и са налични онлайн и в клубния магазин. Повече информация можете да откриете на клубния сайт.