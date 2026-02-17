Популярни
Човек на Херо ще води Ботев (Пд) срещу Лудогорец

  • 17 фев 2026 | 09:39
  • 3836
  • 2

Помощникът на Димитър Димитров – Тодор Киселичков, ще води Ботев (Пловдив) в предстоящото домакинство на Лудогорец, пише "Тема Спорт". Двубоят на "Колежа" е в понеделник от 18:00 часа. Очаква се 50-годишният бургазлия да остане начело на "канарчетата" до намирането на нов треньор. Припомняме, че той започна работа в клуба още в средата на октомври, когато и Херо прие предложението на Илиян Филипов.

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо
Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Киселичков първоначално влезе в щаба на временния наставник Иван Цветанов – Трите хикса и след това остана там при официалното идване на бившия национален селекционер. За последно някогашният халф беше начело на третодивизионния Нефтохимик, а преди това води Добруджа и Янтра (Габрово) във Втора лига. В последните години е бил помощник още на Росен Кирилов в ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), както и на Георги Чиликов в Арда (Кърджали).

