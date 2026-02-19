Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров и Лас Палмас напред в Шампионската лига след драма

Добромир Димитров и Лас Палмас напред в Шампионската лига след драма

  • 19 фев 2026 | 00:15
  • 297
  • 0
Добромир Димитров и Лас Палмас напред в Шампионската лига след драма

Бившият национал Добромир Димитров и неговият Гуагуас (Лас Палмас) се класираха за плейофите в тазгодишното издание на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Серхио Мигел Камареро тим надделя много трудно и драматично като гост на чешкия Лъвове (Прага) с 3:2 (25:18, 30:28, 21:25, 19:25, 15:11) в последния си мач от Група С на турнира, игран тази вечер пред над 1200 зрители.

По този начин Лас Палмас приключи на второ място в крайното класиране с 3 победи, 3 загуби и 8 точки, с колкото завърши и 3-ият - германският Берлин Рисаклинг Волейс, но с по-лошо геймово съотношение. Така Димитров и съотборниците му успяха да продължат напред към елиминациите на Шампионската лига за първи път в историята на клуба.

Добромир Димитров влизаше за кратко като резерва за своя тим в три от геймовете, но без да се отчете с нито една точка.

Над всички за Лас Палмас бе Аугусто Ренато Колито с 22 точки (2 блока, 2 аса и 47% ефективност в атака - +14), докато Николас Бруно добави 18 точки (1 ас, 52% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +12) за победата.

За домакините от Прага Лукас Конде реализира 19 точки (2 блока, 2 аса, 50% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +5), а резервата Мануел Балаге завърши с 16 точки (2 блока, 1 ас и 72% ефективност в атака - +12), но и това не помогна за успеха.

Снимки: CEV.EU

