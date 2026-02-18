Матей Казийски и Цветан Соколов не стигнаха и Халкбанк отпадна от ШЛ

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, отпадна от най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Радостин Стойчев тим допусна обрат и отстъпи като гост на белгийския Кнак (Рьозеларе) с 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 19:25) в последния си двубой от Група В на турнира, игран тази вечер пред около 2400 зрители в зала "РЕО Арена".

Така Халкбанк завърши на последното 4-о място в крайното класиране с едва 1 победа, 5 загуби и 4 точки, с което отпада от Шампионската лига.

Тимът на Кнак пък остана на втора позиция с 3 победи, 3 загуби и 10 точки, като се класира напред за плейофите на надпреварата.

41-годишният Матей Казийски игра цял мач и стана най-резултатен с 15 точки (1 блок, 3 аса, 34% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане).

Йоанди Леал завърши с точка по-малко - 14 (2 блока, 1 ас, 44% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +5).

Цветан Соколов пък игра до третия гейм и се отчете със скромните 9 точки (1 ас и 44% ефективност в атака - +8).

Най-полезен за Кнак стана Базил Дермо със страхотните 30 точки (6 аса! и 62% ефективност в атака - +21) за победата. Оскар Еспеланд добави още 22 точки (2 блока, 1 ас, 68% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +12) за успеха.

Снимки: CEV.EU