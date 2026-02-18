Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски и Цветан Соколов не стигнаха и Халкбанк отпадна от ШЛ

Матей Казийски и Цветан Соколов не стигнаха и Халкбанк отпадна от ШЛ

  • 18 фев 2026 | 23:58
  • 88
  • 0

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, отпадна от най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Радостин Стойчев тим допусна обрат и отстъпи като гост на белгийския Кнак (Рьозеларе) с 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 19:25) в последния си двубой от Група В на турнира, игран тази вечер пред около 2400 зрители в зала "РЕО Арена".

Така Халкбанк завърши на последното 4-о място в крайното класиране с едва 1 победа, 5 загуби и 4 точки, с което отпада от Шампионската лига.

Тимът на Кнак пък остана на втора позиция с 3 победи, 3 загуби и 10 точки, като се класира напред за плейофите на надпреварата.

41-годишният Матей Казийски игра цял мач и стана най-резултатен с 15 точки (1 блок, 3 аса, 34% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане).

Йоанди Леал завърши с точка по-малко - 14 (2 блока, 1 ас, 44% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +5).

Цветан Соколов пък игра до третия гейм и се отчете със скромните 9 точки (1 ас и 44% ефективност в атака - +8).

Най-полезен за Кнак стана Базил Дермо със страхотните 30 точки (6 аса! и 62% ефективност в атака - +21) за победата. Оскар Еспеланд добави още 22 точки (2 блока, 1 ас, 68% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +12) за успеха.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦПВК - Левски в неделя по БНТ 3

ЦПВК - Левски в неделя по БНТ 3

  • 18 фев 2026 | 18:27
  • 653
  • 0
Ясни са участниците на квалификациите и предквалификациите от регион Странджа за юноши до 18 години

Ясни са участниците на квалификациите и предквалификациите от регион Странджа за юноши до 18 години

  • 18 фев 2026 | 18:22
  • 448
  • 0
Дея, Арда и Нефтохимик се класираха за квалификационни турнири за младежи до 20 години

Дея, Арда и Нефтохимик се класираха за квалификационни турнири за младежи до 20 години

  • 18 фев 2026 | 18:17
  • 565
  • 0
Плейофите в А НВГ при мъжете започват на 21 февруари

Плейофите в А НВГ при мъжете започват на 21 февруари

  • 18 фев 2026 | 18:12
  • 495
  • 0
Силен Николай Колев с 13 точки, ПАОК отпадна на 1/4-финалите за "Чалъндж къп"

Силен Николай Колев с 13 точки, ПАОК отпадна на 1/4-финалите за "Чалъндж къп"

  • 18 фев 2026 | 18:00
  • 337
  • 0
„¡Qué chimba!“ - колумбийската мечта на Eйдер Бангера в България

„¡Qué chimba!“ - колумбийската мечта на Eйдер Бангера в България

  • 18 фев 2026 | 17:25
  • 898
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 5610
  • 18
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 6236
  • 25
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 4492
  • 11
Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 79021
  • 290
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 27119
  • 57
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

  • 18 фев 2026 | 23:30
  • 15308
  • 1