  Sportal.bg
  Волейбол
  Алекс Грозданов и Богданка с 6 от 6 в Шампионската лига

Алекс Грозданов и Богданка с 6 от 6 в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 23:29
  • 333
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и първенецът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) завършиха непобедени в груповата фаза на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Грозданов и компания биха категорично у дома турския Галатасарай ХДИ (Истанбул) с 3:0 (25:17, 25:21, 26:24) в последната си среща от Група В на турнира, играна тази вечер пред над 4100 зрители в зала "Глобус".

По този начин Богданка стана победител в групата след 6 победи от 6 мача и 15 точки и се класира директно за 1/4-финалите на Шампионската лига.

От друга страна Галатасарай завърши на 3-о място с 2 победи, 4 загуби и 7 точки, като ще продължи участието си във втория по сила евротурнир за Купата на CEV.

Алекс Грозданов игра цял мач и завърши с едва 2 точки (1 блок и 25% ефективност в атака) за успеха.

Най-полезни за Богданка станаха звездата на тима Вилфредо Леон (4 аса, 67% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +16) и Илир Ено (2 аса и 64% ефективност в атака - +11) с 20 и 18 точки за победата.

За тима на Галатасарай единствено олимпийският шампион с Франция Жан Патри се представи на ниво и завърши с 14 точки (56% ефективност в атака - +10).

Снимки: CEV.EU

