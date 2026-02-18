Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе завърши с драматична победа в груповата фаза на ШЛ

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) завършиха с драматична победа в груповата фаза на тазгодишното издание на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Играчите на Джампаоло Медей надделяха много трудно като домакини полския Пройект (Варшава) с 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 22:25, 15:12) в последния си мач от Група Е на турнира, игран тази вечер пред над 2700 зрители в зала "Еуросуоле Форум". Първи съдия на срещата беше най-добрия български рефер в момента Ивайло Иванов.

Така Лубе спечели категорично първото място в крайното класиране в групата с 5 победи, 1 загуба и 16 точки, като продължава директно към 1/4-финалите на Шампионската лига.

Полският Пройект (Варшава) завършва с 3 победи, 3 загуби и 10 точки, но трябва да изчака изхода от последния двубой в групата между френския Монпелие и белгийския Льовен, за да разбере дали ще се класира за плейофите на ШЛ като втори отбор или ще остане трети и ще играе във втория по сила евротурнир за Купата на CEV.

Алекс Николов изигра пореден страхотен мач за Лубе и бе над всички с 26 точки (1 ас, 57% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +11) за успеха.

Матиа Ботоло добави още 19 точки (2 блока, 1 ас, 47% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +12) за успеха.

За тима на Варшава Бартош Беднож реализира 20 точки (1 блок, 1 ас, 44% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +9), а Кевин Тили завърши с 16 точки (1 ас, 48% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +10), но и това не помогна за победа.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА, ИТАЛИЯ) - ПГЕ ПРОЙЕКТ (ВАРШАВА, ПОЛША) 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 22:25, 15:12)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 4, Пабло Кукарцев 14, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 26, Матиа Ботоло 19, Джовани Гарджуло 9, Вуут Д'Хеер 7 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Марко Подрасчанин, Франческо Бизото)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ВАРШАВА: Ян Фирлей, Линус Вебер 12, Бартош Беднож 20, Кевин Тили 16, Карол Клос 8, Юрий Семенюк 10 - Дамян Войташек-либеро (Бартош Гомулка 3, Брендън Копърс, Бартош Фиршт, Михал Козловски, Якуб Щрулак)

Старши треньор: КАМИЛ НАЛЕПКА.