Могъщата Канада избегна сензационен провал и разплака чехите

Могъщият и изпълнен със звезди от НХЛ отбор на Канада за малко не стана жертва на една от най-големите сензации в историята на олимпийските игри, но все пак осъществи късен обрат и разплака Чехия с 4:3 след продължения. Така спряганият за най-силен тим в историята на "кленовите листа" се класира на полуфиналите на олимпийския турнир в Милано - Кортина 2026.

Канада обаче изоставаше с 2:3 (меко казано) изненадващо 7:42 минути преди края на редовното време, когато Онджей Палат от Ню Йорк Айлъндърс завърши перфектна контраатака с точен изстрел. Това беше първият случай от Олимпиадата във Ванкувър 2010 (загуба от Швейцария), в който Канада губи по време на мач от олимпийски турнир със звездите от НХЛ.

Изумителна солова акция зад вратата на капитана на Монреал Канейдиънс Ник Сузуки обаче възстанови равенството 3:3 в 16:33 минута на третия период. В момент, когато се извършваше смяна, Сузуки не се отказа да гони и да овладее шайбата между няколко съперника. Той се завъртя около вратата и я върна на Конър Макдейвид, след което отклони неговия далечен изстрел между корите на чешкия вратар Лукас Достал за 3:3.

Още по-впечатляваща беше проявата на индивидуалната класа на Мичел Марнър от Голдън Стейт Найтс за победния гол в продълженията. Докато се извършваше смяна той реши да атакува сам и мина на слалом между тримата полеви хокеисти на чехите и с камшичен бекхенд наниза решителния гол в 1:22 минута на овъртайма.

Преди това Селебрини беше извел Канада напред след само 3 минути игра, но Лука Седлак в 8:34 и звездата Давид Пастърнак в 14:49 минута осъществиха пълен обрат за Чехия. Нелепо нарушение без игра на ветерана Михал Кемпни (бивш играч на Вашингтон Кепитълс и Чикаго Блекхоукс) обаче даде пауърплей на "кленовите листа". Те се възползваха чрез изравнителен гол на Нейтън Макинън от Колорадо Аваланш за 2:2.

Драмата продължи в третия период, а канадците бяха допълнително разколебани от контузията на суперзвездата Сидни Кросби. Той беше ударен от двама съперници и се отправи към скамейката, на която престоя само минута, преди да бъде отпратен от лекарите към съблекалнята.

Словакия отново ще се бори за олимпийски медал

Канада вече е в серия от 14 поредни победи олимпийски мачове със звезди от НХЛ, като поредицата стартира през 2010-а.

По-рано през деня Словакия стана първият полуфиналист в Милано - Кортина 2026 след разгром с 6:2 над Германия.

