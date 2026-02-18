Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Могъщата Канада избегна сензационен провал и разплака чехите

Могъщата Канада избегна сензационен провал и разплака чехите

  • 18 фев 2026 | 20:35
  • 1426
  • 2
Могъщата Канада избегна сензационен провал и разплака чехите

Могъщият и изпълнен със звезди от НХЛ отбор на Канада за малко не стана жертва на една от най-големите сензации в историята на олимпийските игри, но все пак осъществи късен обрат и разплака Чехия с 4:3 след продължения. Така спряганият за най-силен тим в историята на "кленовите листа" се класира на полуфиналите на олимпийския турнир в Милано - Кортина 2026.

Канада обаче изоставаше с 2:3 (меко казано) изненадващо 7:42 минути преди края на редовното време, когато Онджей Палат от Ню Йорк Айлъндърс завърши перфектна контраатака с точен изстрел. Това беше първият случай от Олимпиадата във Ванкувър 2010 (загуба от Швейцария), в който Канада губи по време на мач от олимпийски турнир със звездите от НХЛ.

Изумителна солова акция зад вратата на капитана на Монреал Канейдиънс Ник Сузуки обаче възстанови равенството 3:3 в 16:33 минута на третия период. В момент, когато се извършваше смяна, Сузуки не се отказа да гони и да овладее шайбата между няколко съперника. Той се завъртя около вратата и я върна на Конър Макдейвид, след което отклони неговия далечен изстрел между корите на чешкия вратар Лукас Достал за 3:3.

Още по-впечатляваща беше проявата на индивидуалната класа на Мичел Марнър от Голдън Стейт Найтс за победния гол в продълженията. Докато се извършваше смяна той реши да атакува сам и мина на слалом между тримата полеви хокеисти на чехите и с камшичен бекхенд наниза решителния гол в 1:22 минута на овъртайма.

Преди това Селебрини беше извел Канада напред след само 3 минути игра, но Лука Седлак в 8:34 и звездата Давид Пастърнак в 14:49 минута осъществиха пълен обрат за Чехия. Нелепо нарушение без игра на ветерана Михал Кемпни (бивш играч на Вашингтон Кепитълс и Чикаго Блекхоукс) обаче даде пауърплей на "кленовите листа". Те се възползваха чрез изравнителен гол на Нейтън Макинън от Колорадо Аваланш за 2:2.

Драмата продължи в третия период, а канадците бяха допълнително разколебани от контузията на суперзвездата Сидни Кросби. Той беше ударен от двама съперници и се отправи към скамейката, на която престоя само минута, преди да бъде отпратен от лекарите към съблекалнята.

Словакия отново ще се бори за олимпийски медал
Словакия отново ще се бори за олимпийски медал

Канада вече е в серия от 14 поредни победи олимпийски мачове със звезди от НХЛ, като поредицата стартира през 2010-а. 

По-рано през деня Словакия стана първият полуфиналист в Милано - Кортина 2026 след разгром с 6:2 над Германия.

Снимки: Imago

