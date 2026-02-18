Словакия отново ще се бори за олимпийски медал

Словакия доминира Германия и спечели с 6:2 в сряда на четвъртфиналите. Далибор Дворски изнесе поредно брилянтно представяне на Олимпийските игри и в резултат на това словаците отново ще играят за медал в мъжкия хокей на лед.

Дворски отбеляза гол и направи асистенция, а неговият съотборник от НХЛ Павол Регенда вкара два гола като част от мач с общо три точки.

Словаците преживяха момент на притеснение през втория период, когато най-добрият им играч и действащ олимпийски MVP Юрай Слафковски се удари с глава в борда и се изправи трудно. Медицинският екип постави леден компрес на тила му, а 21-годишната изгряваща звезда на Монреал Канейдиънс го държеше, когато се изправи, за да отпразнува гол, отбелязан, докато му оказваха медицинска помощ.

Слафковски се завърна малко по-късно, но тази победа показа това, което треньорите и играчите повтарят от пристигането си в Милано – че за силно представяне е нужен отбор, а не разчитане само на една звезда. Слафковски не записа точки до асистенцията си за гола на капитана Томаш Татар на празна врата 3:27 минути преди края – и това изобщо не се оказа проблем.

Дворски, който играе за Сейнт Луис Блус, и Регенда, който този сезон раздели времето си между Сан Хосе Шаркс и техния филиал в Американската хокейна лига, поведоха отбора в нападение. Дворски подаде началния пас за гола на Милош Келемен, а след това реализира впечатляваща индивидуална акция за третия си гол на Олимпиадата.

В другия край на леда вратарят и надежда на Минесота Уайлд Самуел Хлавай си свърши работата, като направи 25 спасявания и допусна голове единствено от Лукас Райхел – след асистенция на Леон Драйзайтъл – и от Фредерик Тифелс при числено превъзходство.

Словакия е на четири години от историческото постижение, когато Слафковски отбеляза седем гола и изведе отбора до бронз – първия олимпийски хокеен медал за страната. Това се случи след като НХЛ се оттегли от участие в Пекин 2022 в последния момент заради проблеми с календара, свързани с пандемията.

Турнирът трябваше да бъде по-скоро учебен опит, с поглед към Световната купа по хокей през 2028 г. и Игрите през 2030 г. във Френските Алпи, когато младите словашки играчи щяха да имат повече опит. Вместо това отборът на треньора Владимир Орсаг вече надмина очакванията само с достигането си до този етап.

„Ако някой ни беше казал преди турнира, че ще стигнем до четвъртфиналите и ще изпреварите Финландия и Швеция, вероятно щяхме да му кажем, че е луд“, каза Орсаг миналия уикенд. „Но момчетата работят. Работят здраво всеки ден. И това е най-голямото удовлетворение за тях.“

Като поставен под №3, Словакия може да се изправи срещу САЩ, Финландия, Швейцария, Швеция или Чехия на полуфиналите в петък, в зависимост от останалите резултати. САЩ играят срещу Швеция, след като поставената под №1 Канада се изправи срещу Чехия, а Финландия и Швейцария се срещат в другата зала.

„Те движат шайбата наистина добре“, каза защитникът на САЩ Ноа Ханифин за шведите, които победиха Латвия в плейоф, за да стигнат до четвъртфиналите. „За нас всичко опира до добър старт. Те играха снощи, така че трябва да ги притиснем рано и да наложим физическата игра, която ни прави силен отбор. Да играем бързо. Ще бъде много забавно.“

