Виляреал не сгреши срещу затъналия Леванте

Виляреал победи като гост с 1:0 Леванте в отложен мач от 16-ия кръг на Ла Лига. По този начин „жълтата подводница“ вече е еднолично на третата позиция с актив от 48 точки, изпреварвайки Атлетико Мадрид, който има 45 след поражението от Райо Валекано.



Единственото попадение в срещата бе дело на Жорж Микаутадзе. Грузинският национал се разписа в 57-ата минута, когато получи асистенция от Никола Пепе и простреля Матю Райън.

В заключителните минути на срещата Алфонсо Педраса и Микаутадзе пропуснаха да отбележат втори гол за Виляреал.



Леванте вече е в серия от 4 последователни загуби и се намира на предпоследното 19-о място в класирането с 18 точки. На дъното е Овиедо с 16.

Снимки: Gettyimages