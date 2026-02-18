Популярни
  Шокиращ обрат на историята с пребития гей рефер в Германия

Шокиращ обрат на историята с пребития гей рефер в Германия

  • 18 фев 2026 | 20:08
  • 1647
  • 6
Шокиращ обрат на историята с пребития гей рефер в Германия

Помните ли онези двама фенове мъже, които наскоро се сгодиха по време на мач на Кьолн в Бундеслигата? Както се разбра после, единият от тях - Паскал Кайзер - се оказа футболен съдия. Дни след паметното за него и партньора му събитие той се оплака, че е бил пребит от трима мъже. Малко след това Кайзер разкри, че отново е бил нападнат и бит. Всичко това накара полицията в Германия да започне разследване.

Сега обаче се оказва, че разследването е попаднало на неподозирана следа… Има подозрения, че въпросният съдия е инсценирал всичко това.

“Тагес Шпигел” съобщава, че прокуратурата в Кьолн е извършила обиск и е започнала разследване срещу Паскал Кайзер по подозрение в инсцениране на престъпления. Разследващите са събрали доказателства, според които съдията може да е изпращал заплашителни имейли сам на себе си – лично или чрез своя партньор.

Иззети са мобилни телефони и устройства за съхранение на данни.

Властите проверяват дали предполагаемите нападения са били умишлено инсценирани и дали арбитърът сам се е наранявал или е накарал партньора си да го направи.

Съдията Паскал Кайзер също така е сменил адвоката си. Той твърди, че е бил поставян в неравностойно положение от страна на Германския футболен съюз, защото е гей. Съобщава се обаче, че той не е присъствал на задължителни обучителни сесии. В резултат на това не е получавал назначения за мачове в Регионаллигата.

