  Sportal.bg
  2. Кьолн
  Пребиха футболен съдия, който предложи брак на мъж

Пребиха футболен съдия, който предложи брак на мъж

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 1141
  • 2
Пребиха футболен съдия, който предложи брак на мъж

Германският футболен съдия Паскал Кайзер, който направи запомнящо се предложение за брак на мъж, е бил нападнат от трима души при излизане от дома си в нощта на събота срещу неделя.

На 30 януари Кайзер, който е рефер в аматьорските дивизии, предложи брак на своя приятел Мориц на терена на стадиона в Кьолн пред близо 50 000 зрители. Германецът сподели този миг на огромно щастие в социалните си мрежи, където е следван от над 40 000 души.

Мечтата обаче се превърна в кошмар през изминалия уикенд. След като е получил заплахи в социалните мрежи, в които се споменава и местоживеенето му, Паскал Кайзер е уведомил полицията, за да изрази притесненията си. Въпреки това органите на реда са го уверили, че няма непосредствена опасност. Само двадесет минути по-късно обаче 27-годишният съдия е бил физически нападнат. Излизайки в градината си, за да изпуши цигара, той е бил атакуван от трима мъже, които са го чакали там.

Според него нападението е пряко свързано с предложението му за брак. Макар да е изпитал облекчение, че не е бил освиркан от феновете на стадиона в Кьолн, Паскал Кайзер, който публикува снимка със синина под дясното си око, в крайна сметка е преживял нещо много по-лошо.

