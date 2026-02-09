Пребиха футболен съдия, който предложи брак на мъж

Германският футболен съдия Паскал Кайзер, който направи запомнящо се предложение за брак на мъж, е бил нападнат от трима души при излизане от дома си в нощта на събота срещу неделя.

На 30 януари Кайзер, който е рефер в аматьорските дивизии, предложи брак на своя приятел Мориц на терена на стадиона в Кьолн пред близо 50 000 зрители. Германецът сподели този миг на огромно щастие в социалните си мрежи, където е следван от над 40 000 души.

Pascal Kaiser, a German referee, proposed to his boyfriend at the FC Köln stadium this weekend.



❤️⚽️

pic.twitter.com/4OjJ4pfhPW — Football Away Days (@FBAwayDays) February 2, 2026

Мечтата обаче се превърна в кошмар през изминалия уикенд. След като е получил заплахи в социалните мрежи, в които се споменава и местоживеенето му, Паскал Кайзер е уведомил полицията, за да изрази притесненията си. Въпреки това органите на реда са го уверили, че няма непосредствена опасност. Само двадесет минути по-късно обаче 27-годишният съдия е бил физически нападнат. Излизайки в градината си, за да изпуши цигара, той е бил атакуван от трима мъже, които са го чакали там.

Според него нападението е пряко свързано с предложението му за брак. Макар да е изпитал облекчение, че не е бил освиркан от феновете на стадиона в Кьолн, Паскал Кайзер, който публикува снимка със синина под дясното си око, в крайна сметка е преживял нещо много по-лошо.