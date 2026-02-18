Шантавите панталони на норвежците отново са хит на Олимпиадата

Норвежките кърлинг състезатели отново се появиха със своите емблематични „шантави панталони“ на Зимните олимпийски игри във вторник — но този път това може да е еднократен жест.
Мъжкият отбор облече смели панталони с ромбове при загубата с 4:7 от Швеция в кърлинг центъра в Кортина, като почит към бившия норвежки скип Томас Улсруд. Той беше част от отбора, който стана известен със също толкова ексцентрично облекло на Зимните олимпийски игри през 2010, 2014 и 2018 г., нарушавайки традициите в иначе консервативния спорт.
Улсруд почина от рак през 2022 г.
„Помислихме си, че един мач в чест на стария отбор и с пълния норвежки екип на леда ще бъде нещо наистина невероятно,“ каза скипът на Норвегия Магнус Рамсфел. „Томас беше невероятен човек, изключителен кърлинг състезател и имаше огромна страст към кърлинга и към всичко, което и мен ме вълнува.“
"Лудите" кърлинг панталони на Норвегия за първи път привлякоха внимание на Олимпиадата във Ванкувър през 2010 г. и бързо станаха "вайръл" сензация — дори норвежкият монарх, крал Харалд V, получи чифт. Панталоните скоро се сдобиха и със страница във Facebook, която привлече близо 700 000 последователи.
Отборът на Улсруд носеше панталоните отново и на следващите две олимпиади.