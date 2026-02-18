Шантавите панталони на норвежците отново са хит на Олимпиадата

Норвежките кърлинг състезатели отново се появиха със своите емблематични „шантави панталони“ на Зимните олимпийски игри във вторник — но този път това може да е еднократен жест.

Швеция е първият полуфиналист в Милано - Кортина в женския кърлинг

Мъжкият отбор облече смели панталони с ромбове при загубата с 4:7 от Швеция в кърлинг центъра в Кортина, като почит към бившия норвежки скип Томас Улсруд. Той беше част от отбора, който стана известен със също толкова ексцентрично облекло на Зимните олимпийски игри през 2010, 2014 и 2018 г., нарушавайки традициите в иначе консервативния спорт.

BREAKING: NORWAY CURLING PANTS HAVE RETURNED!!! 🥌 🇳🇴



Just one day after the 16th anniversary of the 2010 debut of the Norwegians’ colorful curling trousers and following a hiatus in the last Olympic cycle. Pants pioneer Thomas Ulsrud died of cancer in 2022. https://t.co/aJ8XqFhnDZ pic.twitter.com/q57uvqws3z — Zach Cavanagh (@ZachCav) February 17, 2026

Улсруд почина от рак през 2022 г.

„Помислихме си, че един мач в чест на стария отбор и с пълния норвежки екип на леда ще бъде нещо наистина невероятно,“ каза скипът на Норвегия Магнус Рамсфел. „Томас беше невероятен човек, изключителен кърлинг състезател и имаше огромна страст към кърлинга и към всичко, което и мен ме вълнува.“

Trends come and go but Norway's trousers never go out of style!#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/a3PkvO3HNO — The Olympic Games (@Olympics) February 17, 2026

"Лудите" кърлинг панталони на Норвегия за първи път привлякоха внимание на Олимпиадата във Ванкувър през 2010 г. и бързо станаха "вайръл" сензация — дори норвежкият монарх, крал Харалд V, получи чифт. Панталоните скоро се сдобиха и със страница във Facebook, която привлече близо 700 000 последователи.

Отборът на Улсруд носеше панталоните отново и на следващите две олимпиади.