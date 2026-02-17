Швеция е първият полуфиналист в Милано - Кортина в женския кърлинг

Олимпийските шампионки от Пьончан 2018 Швеция станаха първият отбор, който си осигури място на полуфиналите в женския турнир по кърлинг на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026, въпреки че допуснаха първата си загуба в турнира от Канада.

What a performance by Team Canada to pick up an 8-6 win over Sweden and hand 🇸🇪 their first loss of the tournament!@TeamHoman moves to 4-3 and is back on the ice tomorrow at 1:05 p.m. ET vs. Italy.



GO CANADA GO!!! 🇨🇦



📸 @TeamCanada / Candice Ward#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/1QNiIKSRJG — Curling Canada (@CurlingCanada) February 17, 2026

Двата тима влязоха в срещата при различни обстоятелства - шведките до този момент бяха непобедени, докато канадките търсеха подобрение на баланса си от 3 победи и 3 загуби с оглед на предстоящите плейофи, което създаде предпоставки за интригуващ сблъсък.

След контролиран старт от страна на Канада, Швеция поведе с 4:3 в петия енд, след като Рейчъл Хоман пропусна опит за двоен тейкаут, което даде възможност на Анна Хаселборг да реализира три точки.

Не след дълго обаче канадките отново си върнаха инициативата. След размяна на по една точка в шестия и седмия енд, ключов троен тейкаут на Хоман в осмия енд ѝ позволи да донесе две точки за Канада и аванс от 6:5. След като ограничиха Швеция до една точка в деветия енд, канадките добавиха още два пункта в десетия и затвориха мача при 8:6.

„Пропуснах няколко камъка, които вероятно можеха да затворят мача. За съжаление, днес бяхме от грешната страна“, каза Хаселборг след срещата, анализирайки представянето на отбора си. „Това е добра новина. И малко странно“, добави двукратната олимпийска медалистка, научавайки, че тя и тимът ѝ вече са си осигурили участие в плейофите. „Това е доказателство, че сме направили много неща правилно във всички останали мачове.“

С победата над Швеция балансът на Канада вече е 4 победи и 3 загуби, което ги изкачва до споделено второ място в класирането заедно с Република Корея, при оставащи два мача.

„Просто се опитахме да се поучим от ранните загуби и мисля, че се справяме добре с това, като ставаме малко по-добри с всеки мач“, каза третият "камък" на Канада Трейси Фльори пред Olympics.com след двубоя.



Относно подготовката за предстоящите срещи срещу Италия и потенциалния плейоф съперник Република Корея, Фльори добави: „Ще направим добър разбор на този мач, ще се опитаме да открием няколко неща, които можем да подобрим за следващите два двубоя и просто ще подхождаме удар по удар.“

САЩ и Швейцария направиха важни крачки към класиране за полуфиналите с победи съответно над Дания и Република Корея, като и двата отбора вече имат баланс 4-2. Щатите изнесоха истинска демонстрация и победиха Дания с 10:3 в осем енда, докато Швейцария успя да наложи превъзходството си във втората половина на мача и да надделее над корейките със 7:5.

При равенство 3:3 на почивката швейцарките се завърнаха със спечелена една точка в шестия енд и кражба в седмия, за да поведат с 5:3. Решаващият момент дойде в деветия енд, когато отличен двоен тейкаут на последния хвърлящ за Швейцария – Алина Пец – осигури на отбора на Силвана Тиринцони аванс от 7:4 преди последния енд. Въпреки че нямаха „хамъра“, швейцарките контролираха десетия енд и не оставиха шанс на корейките.

„Мисля, че днес изиграхме страхотен мач. Всички играхме с много висок процент успеваемост, което беше чудесно“, каза Пец пред Olympics.com след срещата. „Беше тежка битка. Корейските момичета играха отлично, както винаги. Просто съм щастлива, че стигнахме до победата.“



Относно амбициите за плейофите, швейцарската „четворка“ бе оптимистична: „Мисля, че имаме добър шанс да завършим поне втори, след като загубихме от Швеция, ако утре покажем същото ниво като днес. Но никога не се знае – предстои тежка битка утре и вдругиден: още два мача, и тогава ще видим.“

В друг мач за деня Италия записа втората си поредна победа, като надделя над Япония с 8:6.