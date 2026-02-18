Звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс би играл в новия проект НБА Европа

Звездният играч на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс заяви, че би играл в новия проект НБА Европа, ако той стане реалност.

“Бих го обмислил. Да, бих“, коментира Таунс пред изданието The Athletic.

“Наистина обичам международния баскетбол, обичам да играя и в състезанията на ФИБА. Очевидно не е по-добре от това да играя в НБА, но би било доста готино дори да видим как този проект се развива и функционира. Би било хубаво един ден евентуално да бъда част от това“, добави той.

Новата лига е насочена към страни като Великобритания, Испания, Германия, Италия и Франция. Идеята включва участието на два отбора във всяка страна.

В момента Карл-Антъни Таунс е концентриран върху изявите си за Ню Йорк Никс. В 51 мача през настоящия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) той реализира средно 19.8 точки, 11.9 борби и 2.9 асистенции.