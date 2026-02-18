Популярни
Кайри Ървинг ще се завърне през следващия сезон

  • 18 фев 2026 | 19:05
  • 221
  • 0
Кайри Ървинг ще се завърне през следващия сезон

Далас Маверикс няма да разчита на гарда Кайри Ървинг до края на настоящия сезон в Националната баскетболна асоциация, съобщава ESPN.

33-годишният Ървинг ще отсъства през цялата състезателна година, за да се възстанови напълно от контузията на лявото коляно - скъсана предна кръстна връзка, която получи миналия март.

Очаква се баскетболистът да се завърне на терена за сезон 2026/2027. Решението ще даде на ветерана повече време за рехабилитация и завръщане с пълна сила.

В изявление на отбора си Кайри Ървинг обясни избора: „Това решение не беше лесно, но е правилното. Благодарен съм на Далас Маверикс, на моите съотборници и на нашите фенове за тяхната непрекъсната подкрепа през целия процес. Очаквам с нетърпение да се върна по-силен през следващия сезон. Вярата и стремежът, които имам, само нарастват.“

