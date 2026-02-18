Ясни са участниците на квалификациите и предквалификациите от регион Странджа за юноши до 18 години

Завърши редовния сезон в регион Странджа за юноши до 18 години и вече са ясни участниците в следващата фаза - квалификационни и предквалификационни турнири.

По регламент на БФВ за регион Странджа, първите два от крайната подредба се класират за квалификационни турнири, даващи право на участие в държавните финали. Следващите три продължават борбата на предквалификационни турнири в търсене на място на квалификациите. Последният в класирането отпада от по-нататъшно участие.

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) спечели регионалния шампионат с 10 победи и 30 точки. Като първенец добива и право да бъде домакин на квалификационен турнир. Представителите на Арда (Кърджали) приключиха на втора позиция с 8 победи, 2 загуби и 24 точки. Трети завърши Нефтохимик 2010 (Бургас) с 6 победи, 4 загуби и 18 точки.

Борбата за следващите три позиции в подреждането бе много оспорвана. Три тима приключиха редовния сезон с еднакъв актив от 2 победи и 8 загуби, като спечелените точки решиха подреждането. Айтос се нареди четвърти със 7 точки, Сливен приключи на пето място с 6 точки, а Сливен Волей оформи шестицата с 5 точки.

Отборите на Нефтохимик 2010, Айтос и Сливен продължават на предквалификационни турнири. Съставът на Сливен Волей преустяновява по-нататъшно участие за настоящия сезон.