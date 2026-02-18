Дея, Арда и Нефтохимик се класираха за квалификационни турнири за младежи до 20 години

Приключи редовния сезон на Група Г (регион Странджа) в първенството за младежи до 20 години.

Отборът на Дея спорт (Бургас) спечели убедително първото място в този поток с 10 поредни победи и 29 точки. На втора позиция завърши Арда (Кърджали) с 6 победи, 4 загуби и 18 точки. Трети се нареди Нефтохимик 2010 (Бургас) с 5 победи, 5 загуби и 16 точки.

По регламент на БФВ в Група Г няма директни квоти за държавните финали. Първите три от крайното класиране получават право на участие в квалификационни турнири. Така напред в следващата фаза на шампионата продължават Дея спорт, Арда и Нефтохимик.

Борбата за третото място бе много оспорвана, като волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) приключиха с абсолютно еднакъв еднакъв актив с Нефтохимик (5 победи, 5 загуби и 16 точки), като третият показател - геймовото съотношение изигра роля за окончателната подредба. С по-лоша геймова разлика Берое 2016 остана на четвърта позиция в крайното класиране и загуби възможността да продължи борбата за достигане до финали.

В таблицата на Група Г следва Сливен, който приключи на пето място с 4 победи, 6 загуби и 11 точки и Сливен Волей, който оформи шестицата на този поток без успех.

По регламент отборите на Берое 2016, Сливен и Сливен Волей преустановяват по-нататъшно участие за настоящия сезон.