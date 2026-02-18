Плейофите в А НВГ при мъжете започват на 21 февруари

Редовният сезон в А НВГ при мъжете приключи, а на хоризонта са плейофите. След оспорвани двубои и интрига до последните срещи, осемте най-добри тима продължават към фазата на елиминациите, където ще бъде определен крайният победител за сезона.

Четвъртфиналите ще се проведат в два мача на разменено гостуване. Първите срещи са насрочени за 21 февруари (събота), а реваншите ще се изиграят на 28 февруари.

Програма за първите мачове:

14,00 часа: Павликени - Айтос

15,00 часа: Осъм - Благоевград

16,00 часа: Септември Про Синема - Велики Преслав

17,00 часа: Волов 2020 - Левски 2005 (Карлово)

Предстоят сблъсъци между отбори, които през сезона показаха постоянство и заслужено намериха място сред най-добрите осем. В тази фаза решаващи ще бъдат дисциплината, отборният дух и способността за адаптация в рамките на двата мача. До четвъртфиналите достигнаха първите два отбора от всяка от четирите групи.

Група А

На първо място завърши Благоевград, следван от Септември Про Синема. Това бе най-оспорваната група, тъй като двата тима имаха равен брой победи с третия – Пирин (Разлог) – по 4, както и равен актив от 12 точки. Крайното класиране бе определено от геймовото съотношение.

Група Б

Павликени оглави подреждането с 6 победи от 6 мача. На втора позиция се нареди Осъм Ловеч с 5 успеха - колкото има и Червен бряг, но геймовото съотношение отреди мястото в плейофите на ловчанлии.

Група В

Левски 2005 (Карлово) спечели групата с баланс от 7 победи и 1 загуба. Към елиминациите като втори продължи Айтос с 5 победи и 3 загуби, изпреварвайки Арда (Кърджали).

Група Г

Велики Преслав завърши на първо място с 6 победи от 6 срещи. Второто място зае Волов 2020 (Шумен), който също демонстрира стабилно представяне в редовния сезон.

А НВГ продължава да дава възможност на клубове от различни региони на страната да развиват състезателите си и да поддържат активен състезателен ритъм. Плейофната фаза е логичният завършек на положения труд през сезона и ще отличи отборите, които съумеят да бъдат най-постоянни и концентрирани в решаващите моменти.