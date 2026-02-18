Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Плейофите в А НВГ при мъжете започват на 21 февруари

Плейофите в А НВГ при мъжете започват на 21 февруари

  • 18 фев 2026 | 18:12
  • 276
  • 0
Плейофите в А НВГ при мъжете започват на 21 февруари

Редовният сезон в А НВГ при мъжете приключи, а на хоризонта са плейофите. След оспорвани двубои и интрига до последните срещи, осемте най-добри тима продължават към фазата на елиминациите, където ще бъде определен крайният победител за сезона.

Четвъртфиналите ще се проведат в два мача на разменено гостуване. Първите срещи са насрочени за 21 февруари (събота), а реваншите ще се изиграят на 28 февруари.

Програма за първите мачове:

14,00 часа: Павликени - Айтос

15,00 часа: Осъм - Благоевград

16,00 часа: Септември Про Синема - Велики Преслав

17,00 часа: Волов 2020 - Левски 2005 (Карлово)

Предстоят сблъсъци между отбори, които през сезона показаха постоянство и заслужено намериха място сред най-добрите осем. В тази фаза решаващи ще бъдат дисциплината, отборният дух и способността за адаптация в рамките на двата мача. До четвъртфиналите достигнаха първите два отбора от всяка от четирите групи.

Група А

На първо място завърши Благоевград, следван от Септември Про Синема. Това бе най-оспорваната група, тъй като двата тима имаха равен брой победи с третия – Пирин (Разлог) – по 4, както и равен актив от 12 точки. Крайното класиране бе определено от геймовото съотношение.

Група Б

Павликени оглави подреждането с 6 победи от 6 мача. На втора позиция се нареди Осъм Ловеч с 5 успеха - колкото има и Червен бряг, но геймовото съотношение отреди мястото в плейофите на ловчанлии.

Група В

Левски 2005 (Карлово) спечели групата с баланс от 7 победи и 1 загуба. Към елиминациите като втори продължи Айтос с 5 победи и 3 загуби, изпреварвайки Арда (Кърджали).

Група Г

Велики Преслав завърши на първо място с 6 победи от 6 срещи. Второто място зае Волов 2020 (Шумен), който също демонстрира стабилно представяне в редовния сезон.

А НВГ продължава да дава възможност на клубове от различни региони на страната да развиват състезателите си и да поддържат активен състезателен ритъм. Плейофната фаза е логичният завършек на положения труд през сезона и ще отличи отборите, които съумеят да бъдат най-постоянни и концентрирани в решаващите моменти.

Следвай ни:

Още от Волейбол

FIVB с коментар за евентуалните промени във волейбола

FIVB с коментар за евентуалните промени във волейбола

  • 18 фев 2026 | 11:09
  • 657
  • 0
Владо Николов: Новото "котило от таланти" има потенциал да се впише в селекцията на Бленджини

Владо Николов: Новото "котило от таланти" има потенциал да се впише в селекцията на Бленджини

  • 18 фев 2026 | 10:44
  • 7575
  • 9
Ървин Нгапет се завръща в Тур

Ървин Нгапет се завръща в Тур

  • 17 фев 2026 | 16:07
  • 1508
  • 0
Алианц България е официален застрахователен партньор на волейболните национали

Алианц България е официален застрахователен партньор на волейболните национали

  • 17 фев 2026 | 12:11
  • 981
  • 0
Алекс Николов събра 400 точки на върха при реализаторите в Италия

Алекс Николов събра 400 точки на върха при реализаторите в Италия

  • 16 фев 2026 | 18:19
  • 9198
  • 8
Аксел Трухчев прави фурор в Полша

Аксел Трухчев прави фурор в Полша

  • 16 фев 2026 | 18:09
  • 2645
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 70546
  • 228
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 17186
  • 42
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 36948
  • 25
Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

  • 18 фев 2026 | 16:29
  • 9067
  • 3
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 38336
  • 45
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 11473
  • 1