„¡Qué chimba!“ - колумбийската мечта на Eйдер Бангера в България

В последното издание на предаването „Зона Волей“, което се излъчва всеки понеделник от 18:00 часа по MAX Sport 2, бе представен специален материал, посветен на колумбийския волейболист Eйдер Бангера. Автор на репортажа е Калоян Калинков, който разказва за пътя на младия талант от Колумбия към мъжкия елит на българския волейбол и амбициите му за бъдещето.

„¡Qué chimba!“

„Ке Чимба“ една от най-често използваните фрази в Колумбия. Тя носи настроение, емоция и онази непринудена страст, която описва отлично духа на страната. Държава, известна с ароматното си кафе и като една от най-могъщите икономики в Латинска Америка - изоставаща по мащаби единствено от Бразилия и Аржентина.

В Колумбия „цар Футбол“ традиционно е спорт номер едно. Но волейболът малко по малко си проправя път. Страната има амбиции за развитие, а 2025 година ще остане в историята с първото участие на националния тим на световно първенство - исторически Мондиал, на който колумбийците завършиха на 26-то място.

Сред младите надежди, които мечтаят да бъдат част от този нов облик на колумбийския волейбол, е едно име, което все по-често привлича внимание - Eйдер Бангера.

Само на 19 - и вече в мъжкия елит на България

Едва 19-годишен, Бангера предприе смела и важна крачка в развитието си. От сезон 2025/26 той се състезава в efbet Супер Волей - мъжкият елит в България.

19-годишният посрещач е считан за един от най-талантливите играчи в родината си. Силните му изяви логично привлякоха вниманието на треньорския щаб на Монтана Волей.

Бангера вече постепенно се приспособява към новата среда, към различната култура и към по-високите изисквания.

„Разликите са много, що се отнася до културата.

Съотборниците ми помагат.

Много съм щастлив да съм в този отбор и да продължавам да се уча.“

Младост срещу опит

Новият му тим залага на млади състезатели, които тепърва трупат опит. Срещу тях често застават по-рутинирани съперници, но именно това се превръща в предимство.

„Ние сме по-млади.

Съперниците ни имат повече опит, но това ни дава шанс да се учим.“

Амбициите обаче са повече от сериозни. Въпреки младостта, целите са високи.

„Нашата цел е да спечелим всичко възможно, искаме да сме шампиони - конкуренцията обаче е много сериозна. Гледаме от перспективата на това, че искаме да спечелим всеки двубой."